【容祖兒演唱會】首場器材失靈有原因　舞台設計複雜程度史上最高

《容祖兒Pretty Crazy演唱會2019》今夜來到第三場演出，老實說，看過最近兩場演出，深信首場觀眾必定有種「走寶」的感覺。首場因機器故障，導致Joey大半晚也只能在台上繞場唱歌，看不到其他舞台效果，首場入場的筆者本來也認為沒什麼大不了，因為Joey的演出水準尚算穩定，選曲又合忠實樂迷口味。但後來再看到第二場完整呈現的《Pretty Crazy演唱會》，才發現原來舞台設計及表演才是今次的重點！

就如Joey自己在演唱會當中所說，今次演唱會幕後班底也是國際級的人員，並沒有誇張，因為單是演唱會的「舞台概念創作」，Joey及其團隊已邀請了世界知名的舞台設計師艾思. 德芙林 (Es Devlin)主理。不熟悉舞台設計的朋友，就這樣聽到名字未必有太大反應，但Es Devlin曾為Beyoncé、Kanye West、Lady Gaga、Adele、Rihanna、Katy Perry、Miley Cyrus等國際巨星設計舞台，就連Netflix紀錄片《Abstract : The Art of Design》其中一集也邀請了她分享自己的設計工作，除了大大小小的演唱會外，更連奧運會的舞台也曾包辦過。相信說到這裡，大家也能大抵想像到這位舞台設計師來頭有多大，而容祖兒亦是她首次為亞洲女歌手作舞台概念創作的人。雖然未能透露實際金額，不過演唱會總監馮貽柏暗示，單是舞台設計這部份，已是一個天文數字的金額，很可能位列紅館史上最高的一次。

今次演唱會舞台概念創作，是由國際知名的舞台設計師Es Devlin擔任。 (網絡圖片)

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到底今次《Pretty Crazy演唱會》的舞台設計有多精細？首先值得看看演唱會的首幕，Joey從一個看似地球的大型圓球體當中現身。這個圓球體其實是由一層層大小不一的圓環組成，以鋼絲根據電腦排序升降來造出不同的形狀。故此，Joey唱出《空港》時，大家會看到這個圓球會慢慢分裂成一半，唱出《心之科學》時，圓球又會重組成漏斗狀。

關於Es Devlin的創作意念，離不開五大要素：空間、光、暗、比例、時間。她不時會為舞台再加上一個形狀不一的「空間」，就像舞台上再伸延出另一個舞台。而這個空間當中，她亦會刻意調節光暗變化，她認為舞台的光如果只是由頂上射下來，那只能稱作照明，而黑暗有種敘事的力量，由黑變光的過程，就像等待被賦予生命一般。同時，Es Devlin設計下的舞台，不少也會把表演者放到高處，令他們處於崇高的位置之餘，一個人在台上又顯出點點孤寂。而最後是時間，就如今次的圓球設計般，它是充滿著變化，隨著不同時間點變換著不同形態，感受作品當中的生命力。

只要近距離睇一次，大家都應該會難以忘記這舞台設計。 (葉兆康攝)

點擊大圖睇下Es Devlin為其他國際巨星設計嘅舞台！

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基於上述的複雜性，演唱會總監馮貽柏又解釋為何首晚會出現機器故障的狀況：「本來係預咗足夠時間去準備器材測試，不過比較唔好彩係我哋搭建紅館舞台嘅時候，啱啱撞正八號風球，令到好多員工返唔到，亦有好多事情上嘅延遲，紅館打風期間會有好多嘢做唔到，最後出現咗呢個大家都唔希望見到嘅狀況。」