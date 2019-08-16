日本Family Mart都會播佢嘅歌　香港網絡歌手星星兔到底係咩人？

從70年代至今，香港流行樂壇不多不少仍依附在舊有的模式上，歌手需要簽公司、派台、上榜，歌曲才有認受性。過去幾年，也有一些獨立音樂人嘗試打入主流樂壇，可惜亦是曇花一現。現實一點說，在大型唱片公司經營也遇上困難的時候，獨立音樂人的生存空間更可說是在夾縫當中。不過世上總會有一些逆市奇葩，明知山有虎依然迎難而上，說不定最後能突破困局。 網絡歌手星星兔(Sing Sing Rabbit)這個名字，對香港樂迷可能不算是太熟悉，不過戴著一個兔仔頭套幪面唱歌，一唱至今便是8年，雖然一直未有露出蘆山真面目，不過在日本卻是為人所熟悉，甚至連世界排行第一的音樂手遊《Cytus II》也收錄了她的作品。近年不時遠赴日本演出，靠的不單止是創作力，還有非一般的經營力。 攝影：黃寶瑩

看到這個頭套，可能你會依稀有些印象，她便是香港網絡歌手星星兔。由8年前開始在網絡上翻唱歌曲，她的奮鬥故事除了由兔子頭套開始，亦由「膽粗粗」三隻字開始。 (黃寶瑩攝)

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與其說星星兔只是單純的一個音樂人，她更是一個為追夢而付出200%努力的經營者。提起星星兔之始，她最初只是在網上翻唱音樂作品，但又不希望露面，於是她的設計師朋友便為她帶來一個兔仔頭套拍MV，怎料這個假面身份一用便是8年。一般網絡歌手的路線，離不開創作、出歌、找唱片公司出碟、開演唱會，甚至找唱片公司簽約成正式歌手，不過星星兔卻脫離了這種想法：「自從星星兔嘅形象出咗嚟之後，我就開始研究，原來關於一啲卡通人物嘅授權合作佔咗全球業務一個好大嘅部份。於是我就諗，其實星星兔可以推出唔同產品，成為一個正式業務。」

8年開始，星星兔由一位翻唱歌手作起步點。直至現時，她已是一位成功的品牌主理人。 (黃寶瑩攝)

一手一腳打造出「星星兔」品牌，全靠自己研究IP業務，至今除了音樂外，更發展出產品、服飾等範疇。 (黃寶瑩攝) 萬事起頭難，她憶述起星星兔的轉型期，是發生在2014年：「當年我推出咗第一張創作EP，不過當時有好多人都會質疑我，覺得我嘅作品唔會成功，我承認自己有少少被激親，因為我覺得作品都未出街，佢憑咩去話我唔會成功呢？所以我好想成為一個鼓勵各位追夢者嘅人，於是我立心要做一啲好勁嘅事情，證明我係得。」當時她的第一個想法，是希望成為首位上太空唱歌的女歌手：「最初覺得未必會成功，直至到我見到Virgin Galactic嘅新聞，原來佢哋起緊一個太空站，於是我同同事不停做資料搜集，又打電話去問想上太空應該點做。不過原來要花費二十萬美金，加上佢哋都好似未完全開發成功，所以轉方向再諗過。」 不得不說，星星兔的固執絕不兒戲，她又從另一方法著手：「見到外國有團隊用天文氣球將唔同物件送上近太空，於是我就做咗好多測試，又失敗過，最後去到2014年終於成功將星星兔嘅公仔同一部mp3送上太空。雖然自資用咗六位數字，不過好值得，因為我覺得堅持到成功就係星星兔嘅精神。」此事當時更轟動台灣多個媒體，星星兔的名字亦在不同地區傳開來。

沒有大公司作靠山，單靠自己要將音樂搬上商業層面，少不免有種盲人摸象的感覺，星星兔直言：「當時好多關於商品授權嘅知識，其實都係靠自己網上學返嚟。令到我真正開拓視野，係自己擺咗第一個香港授權展，當時都係學習心態，因為知道有好多卡通角色都會喺嗰度擺展覽，最後好幸運地，有8個商場決定攞我嘅授權擺商場展覽。」漸漸，她們由兩個人的團隊，在一年內擴展成有設計師、銷售部同事的公司規模，後來連鎖生活商店Log On也有星星兔的產品發售。星星兔認為所有事情由可能性變為真實，是因為種下了一顆顆種籽：「網上發佈音樂係一粒種籽、出碟係一粒種籽、上太空係一粒種籽、出產品又係一粒種籽。如果我之前冇去嘗試做呢啲事情，就唔會有後面嘅機會。」

星星兔堅守一個信念，只要願意種下種籽，總會得到意想不到的成果。 (黃寶瑩攝)