【陳百強】二十歲出道翌年即獲大獎　最早踏足紅館的第三人！

周星馳《新喜劇之王》中重新起用陳百強《疾風》一曲，而令這首積極、清新但又熱血的歌曲再次為人熟知，也讓更多90年代後出生的年輕人重新認識陳百強──Danny仔這位小王子。

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剛巧，有位資深唱片收藏家黃國恩便出版了一本新書，正是以陳百強為主題：《這樣憶起陳百強》。或許很多人對陳百強的印象緣於情歌慢歌，例如「地下鐵碰着她，好比心中女神進入夢」（幾分鐘的約會），「生活靜靜似是湖水，全為你泛起生氣」（漣漪）。但原來他早於廿四歲時已任唱片監製，1982年推出了《傾訴》這張專輯，《疾風》這首輕快之歌，便是此張專輯時的作品。

《這樣憶起陳百強》。（非凡出版）

陳百強生於1985年，父親陳鵬飛在中環經營中環生意，亦曾是粵劇社團的成員，偶爾開腔登台，陳百強的歌唱天分明顯有家族遺傳。根據她媽媽說，陳百強早在八歲時，已經常在家中唱歌跳舞，甚有表演慾，而這份表演慾在一次偶然的機會下獲得電視紅星森森引介，為一齣電影客串。

後來他少年時期，開始學習電子琴後，更加與音樂創作結下不解緣，十六歲參加了「山葉」的全港電子琴大賽獲得初級組亞軍；赴美不歸後回港便參加無綫電視主辦的「流行歌曲創作邀請賽」，獲第三名；次年再次參加「山葉」的電子琴大賽勇奪冠軍，得到無綫注意，成為旗下合約歌手，擠身樂壇。後來因緣巧合，譚國基將其引薦至百代，推出首張個人專輯：《First Love》，〈眼淚為你流〉大受歡迎更獲得第二屆十大中文金曲獎項，時年廿一歲的陳百強，實在耀眼。

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陳百強繼續創下事業高峰，去到1983年的九月，他於紅館舉辦了兩場個人演唱會，繼許冠傑（1983年5月）、林子祥（1983年7月），成為最早踏上紅館演唱的香港歌手第三人！然而隨着譚詠麟回流、張國榮也回勇，香港樂壇於1984年正式步入「新時代」，極為輝煌，粒粒皆星，也正因為陳百強已經出道五年，他開始求變，唱起舞曲來。

踏上紅館之前，Danny陳百強已在伊館開個唱。（非凡出版）

其實觀乎所有巨星的軌跡，都是非常完美主義，展現出對美、對自己、對創作的執着，從而不斷進化。陳百強這顆星仍然閃耀，從無隕落。我們仍能從不同的短片片段欣賞他的風采，仍能從不同音樂電子音訊檔聆聽他的歌聲。

我們這樣，憶起陳百強。今晚，不知你會否等，寂寞到夜深？

其實觀乎所有巨星的軌跡，都是非常完美主義，展現出對美、對自己、對創作的執着，從而不斷進化。（非凡出版）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【陳百強】藉疾風重新認識香港樂壇小王子」​】

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作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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