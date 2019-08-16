Supper Moment誠意重編舊作　《尋回一碗湯》打破樂壇炒冷飯慣例

Supper Moment最近行程非常緊密，今天在日本出戰《Summer Sonic》音樂節，再次帶着自家廣東歌作品衝出香港。早前在台灣發表了幾首國語作品，4月時更遠赴紐約錄音籌備將推出的精選碟《19 Moment》。

相信不少樂迷見到碟名《19 Moment》都會心微笑，因為與Supper Moment的別名有關，至於是哪個別名則由大家參透。《19 Moment》作為精選碟，不是單單過往作品「炒埋一碟」就算，而是將以往一些side track重新編曲、錄音，簡而言之，大家當新歌聽便可。首支釋出的單曲是《尋回一碗湯》，雖然不是樂迷屬意的「尋回張祖光」(Bass手CK的中文名)，但一樣誠意十足，新編曲的層次及氣氛都比舊版有所提昇。

Supper Moment遠赴紐約灌錄新精選碟《19 Moment》，首支釋出單曲是《尋回一碗湯》，MV畫面記錄他們的音樂之旅。(MV截圖)

更多錄音室精彩畫面！(MV截圖)

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《尋回一碗湯》主打家的感覺，是溫暖人心的溫馨小品，新編曲展示了截然不同的面貌。前奏的大合唱已經令人「起雞皮」，和音的設計充滿心思，有眾志成城的感覺；又有步操鼓的節奏墊底，木結他掃着十六分音符的節奏，在這之上還有清脆Mandolin(曼陀林)點綴。令這碗湯喜悅與人情味更濃郁，但又不會太膩，頓時想飲多兩碗清潤一下自己的心靈。MV由他們這次紐約之旅的畫面組成，錄音、逛街、吃喝玩樂等等的全記錄，幾個大男孩捧腹大笑的畫面不絕，可想而知這張精選碟注入的力量有別以前，樂迷要拭目以待。

係咪大功告成呢？睇畫面都feel到佢哋有幾開心！(MV截圖)

2019年重新編曲的《尋回一碗湯》