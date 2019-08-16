【容祖兒演唱會】古天樂首live《今期流行》　回憶當年結緣電視城

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會第11場繼續精彩，昨晚的嘉賓請來古天樂，近來他密密現身演唱會，但今次一樣有驚喜，抱病上場已經好有義氣，更獻唱多年來從未live過的經典歌《今期流行》，怪不得一出場便讓全場歌迷「叫到拆天」，氣氛high到最高點！

又來到每晚最精彩環節之一的嘉賓時間，Joey這樣介紹：「今日到底係邊個好呢？畀個貼士大家，話畀大家聽，呢一位係男神嚟㗎，我相信全香港呢冇人唔鍾意佢嘅！佢由細到大都好錫我㗎！」又同歌迷夾定：「陣間音樂一起，大家喺適當嘅時間一齊做一個動作。」便為歌迷示範跳起《今期流行》的「拜神舞」動作，同時為大家揭曉嘉賓身份——古天樂！全場歌迷立即陷入一片瘋狂，「記住呀，佢一陣上嚟大家就要一齊做嗰個動作啦！」隨即，音樂奏起，古天樂便鬼馬地從升降舞台中出現，和Joey一起合唱《今期流行》。

第11場的嘉賓是古天樂。

雖然合唱時有少甩轆，但完全無礙台上台下的火熱氣氛，歌畢後祖兒用國語大讚：「帥呆了！帥呆了！歡迎我第11場嘅特別嘉賓，古天樂先生！呢啲真係顛倒眾生呀！」又看着古天樂打招呼：「Hello～你好嗎？」其實在唱歌時，已能從古天樂的聲音中聽到病意，但他仍然回答：「我好好！我講句說話畀大家聽先，首先我今日係病緊㗎下！」然後便看着Joey說：「第二件事呢，《今期流行》好似從來未喺live唱過㗎下！」Joey便激動接話：「係呀！佢係一輩子都冇喺現場演繹過呢一首經典金曲㗎！真係好錫我呀你！」再挑皮一問：「你係唔係前世欠咗我㗎？」古天樂寵溺一笑，再笑笑回答：「應該係啦！」十足十哥哥對着頑皮的妹妹，卻完全拿她沒轍。

二人在台上邊唱邊玩。

Joey再開心地問：「你記唔記得你好多年前做過我演唱會嘉賓？」「咦，你當我老人痴呆症喎！」古天樂的回答讓Joey再笑了，並繼續道：「我唔係，但我驚你咩啫，貴人善忘呀嘛！」古天樂便自顧自回憾說：「你上一次嘅演唱會呢，我有同你影咗一張相。」Joey當然不放過百厭整蠱古天樂的機會，便立即說：「係呀，嗰陣時你好白嘅。」說到自己也忍不住笑出來，續說：「但你依家都唔係好黑～」古天樂補充：「你嗰陣時同你阿媽去電視台。」Joey也細說回憶：「你嗰陣時仲喺電視台度拍緊劇嘅，咁我就鼠咗入電視城度，竟然畀我撞到你喎！咁我梗係唔會放過呢個機會啦，就係呢一張相呀，就畀我溝掂咗你啦！」又笑着解釋只是開玩笑，自己當然不敢。說罷，古天樂便立刻瞇眼看着Joey點頭說：「但係唔知點解，我有啲谷鬼氣，仲話叫我戴ear mon，我都話唔好戴啦，我聽唔到現場啲聲音！」讓Joey立即大呼：「唔係嘛！唔通今日啲觀眾太熱烈喇！」古天樂便說：「唔係呀，我想講，唱多次《今期流行》呀！火滾呀真係！」Joey聞言便嚇得目瞪口呆：「你真係好鍾意唱歌喎！」古天樂便問：「咩呀？驚overrun呀？你係咪都搞多咗一場㗎啦！」Joey沒好氣的回答：「我唔驚！我畀你唱埋落去都仲得！」音樂便再次響起，二人再一次合唱《今期流行》。

更在古天樂的要求下，唱了兩次《今期流行》。

歌畢，看到古天樂上氣不接下氣，Joey便說：「抖一抖先啦，最受歡迎男歌手！」古天樂又突然回氣說：「呀唔係第11場呀，咁我知道呢11場你又未同大家影過相嘅！」Joey便解釋與歌迷保持距離只因為被傳染，然後更大拍馬屁：「向來我都知道古天樂又順得人又對人好，雖然佢外表好似好惡，但內心就好善良嘅，但佢又史無前例咁搶我個台啲咪講嘢，又搶埋啲觀眾上台！」古天樂當然不理她，自己倒數和歌迷玩遊戲，便挑選了3個歌迷上台合照，讓全場歌迷開心到不行，又苦口婆心的跟Joey說教：「我同你講，接觸下人，大家開心啲咪好囉！」又裝作忘記還有一首合唱歌，對Joey說：「喂，你冇咩要求，咁我走㗎啦！」Joey立即拉住他的手說：「咪住呀，你哋唔想再聽多佢唱多一首歌咩？你咁鍾意唱歌，不如唱多一首啦！」在歌迷和Joey盛情難卻的邀請下，他便留下再合唱《男朋友》才離開。