【容祖兒演唱會】農夫自嘲庸庸碌碌　咩事搞到Joey要認錯？

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會來到第14場，在休息日前夕更賣大包，分別請到兩組嘉賓，果然Joey真的從來都不會讓歌迷失望！第一組嘉賓農夫又唱得、又講得笑，不但讓全場歌迷興奮到歡呼聲不止，連Joey都被逗得忍俊不禁，既能聽到他們合唱《特別嘉賓》和《舉高隻手》，又可以睇到一場迷你棟篤笑，昨晚觀眾真的有福了！

與往常一般，Joey乘坐特別設計的「紅磡360」到半空中，與距離舞台較遠的歌迷互動對唱，更在人海茫茫中找到來支持自己的弟弟容逸恆，Joey當然立即邀請邀請弟弟與自己合唱。昨晚Joey就像尋寶一樣，繼弟弟之後，又再在延伸舞台的末端找到農夫，一向不按常理出牌的他們連出場方式也與別不同，立即合唱一曲《特別嘉賓》。歌畢後歌迷送上熱烈歡呼，他們一行三人慢慢走回舞台，Joey已進入農夫搞笑mode，裝作無知一問：「我真係諗極都諗唔到，點解你哋會喺度嘅？我諗咗好耐你哋嘅優點，你畀我諗下你哋嘅優點先…等等，係靈活！」轉數超快的陸永便立即說：「我哋嘅優點係得閒。」Joey已忍不住一笑，繼續把想好的話說完：「係腦袋又靈活，四肢又發達！係咪呢？」

第14場《PRETTY CRAZY》演唱會邀請到農夫做嘉賓。

在搞笑方面，Joey當然比不上農夫，但想不到三人組合卻意外擦出不一樣的火花。Joey表示覺得農夫二人簡直是天生一對，陸永氣定神閒地接話：「我覺得你咁樣搵我哋先夠crazy，你前面全部巨星有咩特別啫，今晚無端端搵農夫。嘩，容祖兒你痴線㗎！」Joey便失笑說在很初期時已決定邀請他們來當嘉賓，C君把握時機說：「喔，你話你度咗好耐嗰段嘢就係呢幾句呀？」讓Joey心虛的搖頭說不，然後農夫便笑着擁抱她並連聲道謝，完全不知道他們葫蘆裡賣什麼藥。

「我哋作為你演唱會嘉賓係要同全場嘅觀眾負責，我哋係好想同大家講一聲對唔住，抱歉，好抱歉！因為你哋之前睇嗰啲嘉賓，張學友、劉德華、古天樂、謝霆鋒跟住TWINS，跟住今晚係農夫！你點算呢真係？」C君說得十分起勁。雖然全場歌迷起哄，尖叫聲持續幾秒，但陸永卻謙虛說：「今時今日鬧同讚嗰啲反應係差唔多㗎咋！」又讓Joey不禁笑着認同。

笑到Joey不行了！ 但二人真的非常有梗，C君接着說：「但你要明白，唱歌對我哋兩個人嚟講，從來都係『我無自信，人云亦云』，所以我哋兩個喺娛樂圈到『傭傭碌碌半生』。」把Joey的《刻不容緩》歌詞放到話中，可見二人落足心思，Joey也不時聽到掩嘴歡笑不停，「所以在場咁多位朋友，如果你哋想退飛嘅唔使覺得唔好意思，因為我自己張飛都已經退咗，我睇到今晚嘉賓係農夫喎，我退！」C君說個不停，控場技能滿分，繼續說：「你諗下以後大家一齊去食飯，你去咗睇Joey，你嗰晚咩嘉賓呀？霆鋒，你呢？農夫。」聽到這褢，Joey更笑到兔仔跳，全場歌迷已送上不絕掌聲，陸永適時補句：「幾難聽！但你哋唔好怪Joey，唔好怪佢！佢係我認識最最最…最錫歌迷嘅歌手，佢錫嘅程度真係可以話係crazy，第一場有啲不幸有小失誤，佢CRAZY到唔要自己嘅假期去補返畀你哋，有冇咁好嘅歌手咁crazy？如果你真係咁錫你啲歌迷，仲應該要補埋今晚！」有農夫為他們爭取福利，歌迷當然開心，看到歌迷陷入瘋狂時，C君不忘繼續落猛藥：「哇Joey，你好錫你啲歌迷，但睇嚟佢哋唔係幾錫你！」

+ 5 + 4 + 3

一陣笑鬧過後，C君突然認真過來，對着歌迷說：「但其實大家要知道，今次演唱會其中一個最為人津津樂道、最crazy嘅係，佢每晚encore都係en到超時罰款，就係為咗可以唱多啲歌，真係『Pretty超時』！其實真係有數得計，我哋係有做過紅館嘅，雖然你睇唔出啦，我哋係知道罰款係罰幾多嘅，以佢呢種超時方法，大概係5萬蚊一晚，佢做19場，你當20場，佢係罰咗100萬，係做完場騷冇咗100萬，咁我做嚟做咩呀？咪就係為咗你哋囉！」說罷，便叫歌迷若果支持Joey便齊齊舉高隻手，便隨即入歌齊唱《舉高隻手》，完全零冷場時刻。