【蕭敬騰演唱會】怕醜唱《追》冧Fans　演唱會突變求婚現場！

蕭敬騰相隔4年再襲港，今晚於紅館舉行《娛樂先生世界巡迴演唱會（香港站）》頭場，打唱陣唱出《純金打造》、《怎麼說我不愛你》及《好想對你說》，以「蕭氏情歌」打動樂迷，帶大家進入娛樂先生的世界。 攝影：陳順禎

老蕭拉咪打到上額頭，每一下高音都百發百中！ (陳順禎攝)

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演唱會晚上8時半開始，一開場老蕭唱出《純金打造》，但只聞其聲不見人，舞台上布幕只得他的剪影。一入副歌的爆發位，布幕迅速落下並大灑彩紙，老蕭霸氣登場飆高音，台下一遍瘋狂尖叫聲不斷。老蕭向觀眾敬禮打招呼，舉手投足都壓台感十足，緊接唱出《怎麼說我不愛你》及《好想對你說》。

深情過後老蕭拿出搖滾看家本領，一聲嘶吼先聲奪人唱出《皮囊》，盡顯歌唱功架，穿透高亢的嗓音百發百中，老蕭更誇張得拉咪拉到上額頭，果然是超級實力派。老蕭又興奮得周圍跑，一時跑到觀眾席，一時站在鋼琴之上，又不時將Mic Stand架在肩膊上，非常調皮。緊接樂手們走到台上，合演《王子的新衣》承接搖滾張力，再次展示尖刀一般的高音功架。

相隔4年再襲紅館，老蕭再一次用唱功震撼樂迷。 (陳順禎攝)

《Marry Me》唱到一半時，負責Programme的樂手換上西裝，向台下的太太補辦求婚儀，老蕭更笑言：「為了他可以不唱下去！」場面感動又好笑，及後樂手與老蕭合唱《Marry Me》，全場都看得「冧滋滋」。

樂手跑到台上向太太補辦求婚，場面感動。 (陳順禎攝)

一向惜字如金的老蕭以廣東話向樂迷打招呼：「大家好！我係蕭敬騰！你有冇掛住我？小心梯級！」他又提到本來沒有準備唱廣東歌，但詢眾要求下，還是唱出張國榮的《追》，即使只得一段副歌也令台下歡呼聲四起。