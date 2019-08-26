【菊梓喬演唱會】周柏豪現身訴心聲　讚Hana深情又得Rock又得

菊梓喬（Hana）《只想與你在一起》演唱會中場後感動情氛更顯濃烈，除了自己作品外，她也在段落之間分享了自己從奮鬥時開始的心路歷程，還有陪伴她走過的歌，她想成為歌手的決心甚至感動到側田，願意百忙之中特別從外地飛回港做嘉賓，與她合唱當年陪她堅守夢想撐下去的《命硬》。在歌迷以後嘉賓環節已結束後，誰知道周柏豪突然走上舞台，讓台下全都驚喜萬分，而台上的Hana則向他投以感激的眼神。

合唱《一事無成》後，Hana在擁抱後對周柏豪說：「周柏豪你好好呀！你除咗有錢、靚仔、有才華同錫老婆之外，仲好有義氣，你嚟咗兩晚喇，你咁咁忙都仲嚟足兩晚，畀啲掌聲周柏豪！」他輕拍她肩以示安慰後，便和歌迷分享與Hana的相識經過：「Hana未入行嘅時候，我喺一個rock show認識佢，嗰陣時就見識到所謂「麻雀雖小，五臟俱全」，我講嘅係佢嘅聲音，睇落去好似好瘦又嬌滴滴咁，但係又可以rock啦，又可以唱一啲大家成日都可以聽到好hit嘅深情歌，所以Hana嘅可塑性好高嘅！所以好替你高興，我哋都算係識於微時！」細訴心聲後，周柏豪便在Hana換裝時為歌迷帶來《傳聞》。

二人合唱《一事無成》。（黃碧玲攝）

平日自稱手腳嚴重不協調的Hana在演唱會前特別苦練舞蹈，就為了帶給歌迷更精彩的演出，換上黃色小洋裝的她特別挑選了兩位天后的作品，分別是容祖兒的《隆重登場》和鄭秀文的《Chotto等等》，雖然只配上簡單的舞蹈動作，但看起來也有板有眼！

Hana換上黃色小洋裝，唱跳表演《隆重登場》和《Chotto等等》。（黃碧玲攝）

「多謝你哋陪我實現夢想！我開心嘅時候鍾意聽旋律，唔開心嗰陣鍾意聽歌詞，多謝歌曲令到我感覺活着！多謝你哋發生咩事都嚟呢度陪住我，我都唔知道我喺邊度修嚟嘅福氣，由細到大都好少可以感覺到有咁多愛，好多時我成日都會覺得自己一個，多謝你哋今晚會揀嚟呢度！」Hana眼泛淚光的剖白心聲，說到激動處更流下眼淚，讓歌迷在台下高呼：「唔好喊！我愛你！加油Hana！」為了可以留下重要的一刻，Hana要求歌迷打開電話燈光，一起留下合照後，便奏下音樂，唱出演唱會最後一首歌《一輩子守候》：「好多人都係因為呢首歌而認識我，呢首歌改變咗我一生，希望大家都可以好似呢首歌一樣，一輩子守候自己鍾意嘅人。」

說到激動處時，Hana感動得落淚。（黃碧玲攝）

作為一個歌手，當然希望可以在一個容納到更多歌迷的舞台唱歌，Hana也不例外，但卻一直清楚自己的目標：「我做歌手嘅目標就係想透過音樂，去令歌手堅定自己去追夢，而唔係想點樣，所以買樓嗰啲係唔關我事。我希望同歌迷講，我捱到，你哋都捱到，因為我係一個輸在起跑線嘅人，我咩都唔好，年紀又大、又唔靚、四肢又唔協調，但人生係只要你肯努力，搵到自己嘅夢想，就咩都唔會再怕！」更表示自己不太喜歡寫情歌，反而用歌唱出人生哲理，亦將會推出一首她創作的以「人生、渺少和珍惜」為題材的新歌。

被問到有關頭場星夢被轟妄顧歌迷安全時，Hana直言不介意歌迷能否出席，只在意他們的安全：「我尋晚我知道我公司同事，已經用盡所有辦法去確保我哋觀眾嘅安全，都準備咗巴士、退票，你嚟唔嚟唔緊要，最緊要你安全，呢個係我哋最需要做嘅事情。」對於歌迷希望能改期再唱，她則表示：「改期再唱都有好多因素喺裏面，唔係一個人決定嘅事情，亦都唔係我去決定嘅事情，我希望大家係安全，呢個係最最…最重要，其他都唔重要，咁我都好開心好感恩，大家都嚟到呢一度，大家都安全，呢個係我覺得最幸福嘅事！」