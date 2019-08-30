【陳奐仁演唱會】重新改編外國經典　Queen到Jamiroquai全場狂熱

陳奐仁（Hanjin）《弘音教父演唱會》今晚於會展舉行，一向被稱為「音樂鬼才」的他，不論是作為歌手，抑或是身為製作人的身份，亦已推出了不少重要作品，今次在幕後工作人員的推波助瀾下，為他正名為教父，並在這個演唱會與歌迷分享更多他喜歡的音樂。 攝影：陳志嵐

陳奐仁入行20年，首度以「弘音教父」身份舉行個人演唱會。 (陳志嵐攝)

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Hanjin穿上一身西裝、披上黑色毛毛斗篷，配合着樂隊伴奏，以國語歌曲《雙手朝天》揭開演唱會序幕。歌畢後他便隨即下猛藥，為大家帶來多首外國樂團的經典作品，包括Queen的《Don’t Stop Me Now》、U2的《One》、Jamiroquai的《Virtual Insanity》、Red Hot Chilli Peppers的《Give it away》及Maddonna的《Like a Virgin》。

難得開個唱，Hanjin玩盡自己心水歌單！ (陳志嵐攝)

在Hanjin的外國組曲演出下，全場氣氛漸漸變得狂熱，更在他的帶領下，唱到《Give it away》時全場站起來跟隨節奏搖擺。直到Maddonna的《Like a Virgin》更是掀起了第一波高潮，節奏感強勁下成功的讓歌迷慢慢被吸引和進入狀態，此時Hanjin已被狂熱氣氛感染，把身上衣服逐件脫掉，白恤衫更解下數顆鈕扣，更顯狂熱！

Hanjin將身型操練成肌肉男，當然要解下鈕滿足樂迷！ (陳志嵐攝)

「多謝大家嚟睇我演唱會，我最近寫咗首歌，係爸爸獻畀個仔嘅歌，你哋都知啦，爸爸就算有幾愛個仔都講唔出口㗎嘛，呢首歌就係寫嗰種好深、好黑人憎嘅愛！」Hanjin廢話不多說，馬上便由《You in My Life》為起點，把歌迷帶進他的Jazz世界，時而深情，時而跳脫，輕鬆的把全場氣氛控制於音樂之中。

狂熱過後，Hanjin又回歸深情，送上一曲為兒子作的《You in My Life》。 (陳志嵐攝)

在唱至《Cheek to Cheek》時，Hanjin更下台邀請歌迷共舞，誰知道竟然野生捕捉到張彥博和李玟：「我要搵個靚仔同我跳舞先，跟住到靚女！」配合舞台上的霓紅燈牌來顯示歌名，特地營造老舊一閃一閃的效果，有着巷弄間老舊的酒吧感覺，而且現場無論樂隊、歌手與歌迷的距離也很近，就像是周末與朋友到酒吧聽歌放鬆的感覺，可能就是為了復刻Hinjin重新年輕時唱Bar的時光。