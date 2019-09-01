【葉文輝專訪】曾被禁做跳唱歌手　啤梨：我幻想過幫麥浚龍伴舞

DJ和歌手，好像有種密不可分的關係，在電台仍是大眾不可或缺的年代中，不少知名歌手就如林憶蓮其實也是當DJ出身。在旁人眼中，DJ歌手似是一個具有優勢的身份，可以自己播自己歌，透過大氣為自己拉人氣，又具有人脈關係，拍劇也容易找到好角色。不過任職電台20年的啤梨葉文輝卻道：「DJ歌手我諗係全香港最難做嘅一個歌手。」 攝影：陳順禎

入行多年，不少人會羨慕DJ歌手可以雙棲發展，不過啤梨卻道：「這身份最難做。」 (陳順禎攝)

先跟大家回顧一下，啤梨任職新城電台一段日子後，2002年正式簽約正東唱片歌手，當時雙線並行，起初可謂如魚得水。歌手身份出道首年，第一張唱片已非常幸福，獲得演唱《I Believe》的機會，這首韓國電影《我的野蠻女友》的主題曲，深信廣東樂迷不會陌生，因為這首歌幾乎足夠讓啤梨出騷唱足20年。

提起當年得到翻唱《I Believe》廣東話版的機會，啤梨似乎比我們想像中來得冷靜：「2002年啱啱出道，好突然有呢個唱歌嘅機會，好突然就話要錄《I Believe》，好快就派出街，因為要配合當時電影宣傳。而當年嘅啤梨仲係一舊飯，首歌唔係我揀嘅，我只係睇咗一次《我的野蠻女友》嘅首映，全智賢都有嚟，我淨係記得佢好靚。睇完首映已經覺得首主題曲好好聽，然後公司同我講我有得唱，真係好興奮。所以首歌並唔係我自己盤算要攞返嚟唱，因為以前做歌手唔可以有思想，公司會幫我思考晒。」

不少人認識啤梨，大概是因為《I Believe》這首作品，但當年他卻坦言自己是「一舊飯」，在好運底下接到這支經典作。 (陳順禎攝)

雖然《I Believe》得到樂迷的認可，傳唱度無容置疑，不過這首大熱作品卻從未得過任何大獎，啤梨道：「《I Believe》當年攞嘅係歌曲獎，嚴格嚟講算係一個細獎，當然我都好感恩。不過呢樣就係我話DJ歌手難做嘅地方，自己電台反而會避諱，就等於阿爸阿媽做評判，唔通佢次次都比100分個仔？咁佢點同其他人交代呢？所以我從來都冇攞過男歌手獎，而當全世界人都有好多獎，我喺嗰個台度工作，攞到其中一個細獎，你諗下我會聽到咩聲音？」

因為DJ身份，其他友台不會幫啤梨plug歌，播歌機會也是微乎其微，而其他電台會頒獎予他，更是一個天荒夜談：「最初我都有期待，不過慢慢諗通咗，我喺呢個家庭成長，我冇可能喺其他家庭攞獎。反而有啲友台嘅DJ曾經搵過我做訪問，我會好記得，呢一世都記得。」

多次在台上得獎，雖然不是大獎，但同時作為頒獎台上的司儀，又於台上拿獎，令啤梨感到不少壓力。 (陳順禎攝)

即將於9月12日舉行入行20週年演唱會，啤梨表示希望一嚐心願，滿足一下當跳唱歌手的願望：「其實出道嘅時候，我好想做一個跳唱歌手，心中團火燒得好旺，不過亦被舊公司淋熄。有留意我嘅歌，會發現啲歌幾乎係連beat都冇，鼓聲都盡量收埋。雖然未算好唔開心，但我好想有一個機會，好幸運當時歌手仲有得出大碟，公司為咗滿足我心深處嘅跳舞底子，於是講到明做一首快歌，不過唔會plug。當時我好天真，覺得你唔plug我都總有機會表演，但枉我為一個DJ，其實我應該好清楚，唔plug又邊有機會攞出嚟呢？又唔會拍MV，出騷又唔會唱，最後連舞步都冇排。」

啤梨又提到令他最深刻的一首快歌作品叫《原始》：「呢首歌係方大同作畀我，冇plug到。當時聽到個Demo我已經有晒成個畫面，諗好隻舞點排，不過種種原因，最後份歌詞同我最初諗嘅概念唔同，所以舞步都改變咗。但係其實呢首歌我都淨係喺2006年嘅伊館演唱會唱過一次，因為好難得有dancers，所以排到抽筋，之後都冇再唱過。」

大概只有忠實樂迷才知道，其實出道時啤梨希望成為跳唱歌手。 (陳順禎攝)

啤梨出道當年，香港樂壇算是一個跳唱歌手的真空期，少不免導致公司為他度身的策略也偏向K歌：「嗰時跳唱組合就多啲，EO2、E-Kids、Boy’z，唯一一個個人身份玩跳唱就係麥浚龍嘅《愛上殺手》，作為同期新人，其實我好羨慕佢，我直頭幻想過，有機會的話幫佢伴舞都好呀。」

跳唱路走不成，唱片公司反而一直希望為啤梨找到第二首、第三首《I Believe》，他又道：「唔單止唱片公司想，連我身邊嘅作曲人都想，因為佢哋想幫我突破到《I Believe》，做一首歌比《I Believe》更《I Believe》，不過奈何之後都好難再有一首超越到，可能係因為時勢關係，又可能係個機遇問題。」這時候又問到他，知不知道自己在Youtube上最高點擊的個人作品是哪一首？包括啤梨在內，深信每個人也會答是《I Believe》，不過實際上卻是《沒有童話》，聽到這個答案，啤梨也驚喜道：「識貨！其實當年錄呢首歌，我係好大期望，因為仲算係早期作品。當時樂壇係要求有原創作品，如果你翻唱改編，啲人會覺得你差，偏偏我第一首紅嘅歌就係翻唱作品。所以《沒有童話》同《口不對心》兩首歌都真係講我自己嘅故事。」