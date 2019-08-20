TVB完約陷入迷茫期　康子妮成為容祖兒演唱會御用和音全靠自學！

成就一個演唱需要無上限的注入心血體力，以今次容祖兒《PRETTY CRAZY》演唱會為例，為了打造出視覺、聽覺的華麗舞台效果，不但邀請了國際舞台設計師Es Devlin，連幕後音樂製作班底也臥虎藏龍。以何秉舜為音樂總監的團隊下，其中在和音歌手團隊中便能找到一位熟悉的身影——康子妮，可能大家對她的認識只停留於主持人、演員、或林曉峰太太的身份，卻不知道藏在這些背後，真實的她是一個從小便喜歡在音樂世界中探索的冒險者，這次讀者能從Joey演唱會這扇華麗的隨意門作入口，遊歷康子妮用音符堆砌的一部份人生。

這次容祖兒《PRETTY CRAZY》演唱會和音團隊有康子妮、Perl、Angelita、Jackie和Margaret，位位都是經驗老到的音樂人。（康子妮IG圖） 同一首歌Joey會唱得更好聽？ 雖然在成為Joey演唱會和音歌手前，康子妮已有多年擔任演唱會樂手和和音的經驗，但她也直言：「今次我好似一個新仔咁，都係邊唱邊學，而且有好多新挑戰！」一首完整的流行音樂作品由主旋律、伴奏和和音組成，普遍和音是基於主旋律去唱高或低3至4個音程，或根據歌曲和弦去重新編寫和音譜，讓歌手聲音聽起來更飽滿或讓作品感覺更豐富，一個稱職的和音樂手唱和音時，更要「痴」得夠好，她便分享和音Band成員Jackie對她的教導和分析：「Joey嘅phrasing係唔同一般人，可能一句歌詞5隻字，佢有一隻字係會變氣音嘅，所以同一首歌佢會唱得更好聽，同時和音都會比較難，因為我哋多咗細節位要去留意，我哋除咗要熟首歌同自己唱嘅部份之外，仲要研究埋佢唱嘅輕重位、咬字、Tone colour，捉埋呢啲細位，我哋就可以和得更貼佢把聲。」 但往往知易行難，康子妮憶述歌單中兩大BOSS：「《心之科學》嘅高音係好難和，我同Jackie負責嘅部份係好高音，高得嚟要準，但又唔可以突聲，仲要墊得住Joey把聲，其實嗰個力要好夠，呢個係技術上嘅難。」而另一首歌卻是體力大考驗，「《越唱越強》有一part係要跳住唱，唱完要身水身汗咁去換衫，再即刻唱《最後的茱麗葉》，真係超難！因為呢首歌嘅和音唔係咁易catch，佢個音程係比較難捉嘅，加上成個人㷫熻熻去唱啲好strong嘅歌，真係好大挑戰！」

台前優雅精彩 台下「倒瀉籮蟹」

Joey出道20年，累積了多首經典歌曲，雖然開騷前已擬定好歌單，卻無法阻擋心血來潮。「有時會完騷當晚收到新歌單，有時係Joey突然想唱，有時係嘉賓改歌，嗰啲歌可能係我哋未練過，亦都可能冇譜，如果何秉舜有舊譜嘅佢會畀我哋，唔係嘅好彩我地都有一個高手，都係和音歌手成員之一嘅Perl，佢會負責寫和音譜，咁我哋就不停咁聽同練。」每一刻都係考牌時間，她們在演唱會當天正式彩排一次後，下一次上台便是正式表演。

幫Joey和音難度高，她透露幸好團員大方教導不私藏：「今次我哋要衝出去同Joey一齊跳，咁我哋要背歌詞，佢哋教我真係要自己背默寫返一次出嚟，咁先可以真係記實歌詞。Angelita佢其實唔係專做和音，佢都係一位好出色嘅歌手，佢教我錄起自己唱嘅和音，再不停咁聽，就可以更加熟悉自己唱嘅部份。」

她透露在今次演唱會中，Joey的《心之科學》和《最後的茱麗葉》是最難和音的兩首歌。 （康子妮IG圖）

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旁人都以為「玩票性質」客串一下

康子妮的第一筆演唱會履歷從鄭伊健《歲月友情》世界巡迴演唱會開始，「本身同Punk仔（陳光榮）都係朋友，佢一直都有搵我唱下Demo、錄下Flute嘅，所以佢就知道我識吹下長笛同唱下歌咁，但你話真係唱和音就好少，因為我係唔識睇和音譜嘅。」和音樂譜是數目字樂譜，和樂手看的五線樂譜是完全不同。「咁啱當時鄭伊健隔咗好多年再開騷，PUNK仔嗰陣搵班底，佢就搵咗我，我就係咁加入咗鄭伊健嘅和音團隊。」她指，當時很多人以為自己是客串參與，但她一直都是十分認真看待這份工作。

當你打從心底喜歡一件事時，你自然願意會願意為它付出和犧牲，當年她為了跟隨鄭伊健演唱會巡演，不惜犧牲自己的休息時間，只因每個周末都要到處飛，平日又要兼顧家庭生活，只能珍惜用餐和交通時間和兒子溝通，但如果重來一次，她直言仍會堅持當初選擇：「當時仔仔嘅成績係差啲，但呢啲係一定會有嘅犧牲。佢哋男仔嚟㗎嘛，媽媽唔喺身邊佢地仲可以學識獨立，仲記得有次佢自己搭車去練波，平時有我車，咁嗰次佢帶唔夠錢，佢同我講佢喺車站問人借咗2蚊，都係一個好嘅經歷嚟嘅！」而且自己在旅途當中亦累積了很多經驗，又有一群支持自己的歌迷：「工作對我嚟講都好重要，再揀多次我都會去做Tour，即使要飛到隻狗咁，我都真係好鍾意！」

康子妮是鄭伊健巡演的和音樂手，但她的長笛竟然是小時候自學學會的！（康子妮IG圖）

畢業於音樂系 笑言「依家做嘅嘢同讀嘅完全唔同」

康子妮音樂才華洋溢，但父母對於女兒要全心投入音樂，甚至遠赴加拿大讀音樂，他們以未來前途為考量下並不支持：「其實佢哋都係擔心我，不過後尾佢哋都好支持我，但我記得有一年暑假我返香港玩，我以為我爸帶我去通利琴行買嘢畀我，咁我好開心啦，點知佢同我講，第日你畢業就係喺度賣琴㗎咋…幾失望，不過諗返起都覺得好好笑！」

畢業於多倫多大學音樂系，對於現時的工作應是得心應手？她笑着說不，並解釋從前學習的是鋼琴演奏，與工作內容完全沒有直接關係，更拋出一個驚人的消息：「以前細個有個鄰居，我哋成日都會一齊返學放學，有日我見佢拎住袋黑色嘢返屋企，就問佢咩嚟，佢話Flute囉！然後我就問佢借嚟玩，佢仲借埋書畀我添！」原來在萬人空巷中演奏的長笛是自學技能，她續言：「因為嗰陣仲未有YouTube，我係睇書裏面啲圖去摸索個嘴型去吹，但我唔識用氣，一路都用吹蠟燭嘅氣量去吹，吹到差啲暈！但都係用盡力都吹唔出聲，原來係你吹完長笛會用一枝棒棒去清理裡面啲口水㗎嘛，後尾先知原來係我冇拎返出嚟。」她謙虛指自己因自學關係，所以基本功未有練好，但興幸在Joey演唱會遇上長笛高手Perl，康子妮不時向對方討教，不斷調整口型、氣量、音色，以精進自己的技巧。

康子妮在訪問中不斷謙稱，自己是今次《PRETTY CRAZY》和音Band中「最屎」的一個。（康子妮IG圖）

曾是主持又是演員 迷茫後終回歸音樂

當年在加拿大完成學業回港，在鄭敬基的介紹下，曾與多位音樂人和唱片公司見面和試音，卻無奈因回港後未能適應氣候，斷斷續續病了一年，當時她同時於西崎崇子的Naxos Music Centre教音樂，其後輾轉之下便與TVB簽約，打算見步行步再尋找唱歌機會，卻從此開拓了主持和演員之路。

顯然康子妮與音樂的羈絆之深，後來在她與TVB完約陷入迷茫期時，認識了音樂路上的其中一位導師Allan Ip，儘管知道她並不懂得寫譜，仍願意給予機會和時間讓她在學習中完全編譜，一個月後她終於完成了她的第一本琴譜作品《Classic Children’s Song》。其後，她坦言自己的編譜技巧得以進步升級，全因在「全港公開學生音樂比賽—流行曲組別」擔任評審和編曲中頓悟：「市面上好多流行曲譜都係Melody再加伴奏，佢唔會加啲技巧嘢上去，但個比賽令我開始留意，會加返啲編曲嘢上去，令件事分到level，同一首歌可以整到佢好易，或者超級難都得。」後來，她在陳光榮招攬下成為鄭伊健演唱會的和音，更認識了兩位志同道合的好朋友——李端嫻（Veronica）和田嘉年（Grace）。

康子妮在多倫多大學時專攻鋼琴演奏。（視覺中國）

「曳」住玩廣東歌 Arm Charm不隨波逐流

在演唱會外，Veronica、Grace和康子妮於電影配樂中再次交手，那次合作改編at17的《The Best Is Yet To Come》，「嗰次之後，我哋都覺得好有Feel，就喺V記嘅recruit下組成咗Arm Charm，主要係想做港味啲歌，玩多啲廣東歌。」三人各有各忙，只能偶爾聚在一起Project式玩音樂，但她滿足的說：「我哋做好多Cover改編嘢同Mini Show，同時我哋又好怕悶喎，所以喺改編嘅時候都會加入好多得意、另類嘅元素，好似鄧麗君首《償還》，我哋改咗做Acapella，又加入咗James Bond嘅音樂感覺，但大前題都係要keep住地道。」再聽，其實《The Best Is Yet To Come》最後都改編成鬼片女聲效果，讓舊歌新編重新聽一遍也能充滿玩味和新鮮感。