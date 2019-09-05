【張敬軒演唱會】夾中樂團開騷連宣傳都行古風　黑白海報仲有宋詞

張敬軒在為容祖兒演唱會擔任御用調音師和嘉賓時，已被Joey透露年尾即將與中樂團聯手開騷：「佢真係好忙㗎！佢又要開餐廳，11月仲要開自己嗰個『啲打騷』……即係中樂呀」立即讓軒仔哭笑不得的馬上指正她：「係中樂團呀！『啲打』係呢度行過少少，嗰啲先係『啲打』！」想不到時隔數星期，張敬軒便公佈了與中樂團的《盛樂》演唱會詳情，更引來一班好友在貼文下鬼馬留言支持。

連演唱會海報都走黑白水墨風！

軒仔宣布好消息之後，唔少好朋友都立刻留言「贈慶」

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張敬軒X香港中學團《盛樂》演唱會將於11月22日至24日於紅館舉辦，門票將於本月16日開始優先訂票，並於24日進行公開發售。而他更先後在自己的Facebook和Instagram中貼出兩款不同的poster，更詩意地寫上一首宋詞，作者佚名，詞牌為《點絳唇》、詞題為《鶯踏花翻》的其中一段：「撥盡琵琶，總是相思調。知音少。暗傷懷抱。門掩青春老。」

張敬軒更在FB貼文上留下一段作者為佚名的宋詞。（張敬軒FB圖）

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其實，軒仔早於多年前已萌生與中西古典樂合作的想法，亦落手落腳實踐其行，就在2017年出席沙田新城市廣場Music in Town活動時，他便表演了中樂融合管弦樂版的《騷靈情歌》、《青春常駐》、《酷愛》及《櫻花樹下》，當時有超過30位管弦樂手及二胡女演奏家陳璧沁為他伴奏，重新編曲後伴奏更豐富、層次亦更鮮明，相信在今次演唱會中能聽到更多重新編曲和製作的誠意之作！