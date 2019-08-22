【容祖兒演唱會】為友情願做代母　張敬軒：珍惜今世朋友緣份已夠

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會已快進入尾聲，歌迷足足等了15場，Joey終於成功從下面請到張敬軒上台，二人老友到願為彼此赴湯蹈火，為了報答張敬軒連日來盡心盡力當她的御用調音師，Joey甚至承諾：「如果你真係搵唔到女朋友嘅話，我可以幫你做代母！」Joey語出驚人，除了台下歌迷被她的發言嚇到外，連張敬軒都不例如，連忙回答讓她打消念頭：「你啲基因…雖然都好好，但係我覺得呢世珍惜做朋友嘅緣份就足夠啦！唔係第時我去你屋企，我應該叫你媽咪做外母好，定係Auntie好呢…」說罷，他們自己也笑到無法說話。

二人合唱了《黃色大門》和《櫻花樹下》。

早在張敬軒出場前，Joey還打算先欺騙觀眾：「你哋唔好以為日日都有嘉賓先得㗎！我今日唱一首我好鍾意嘅歌！」便奏起《黃色大門》的音樂，果不其然，張敬軒在間奏時從升降舞台中出現，和Joey一起合唱。歌畢後，Joey和張敬軒與歌迷問好後，便立即相擁錫錫，然後Joey說：「呢個人真係唔話得！首先呢，我哋一路以嚟對佢嘅風格都係奚落佢呀、整蠱你呀！」張敬軒語重心長說：「嗱！老老實實，唔好亂講嘢好唔好？」Joey馬上回答：「我梗係唔會亂講嘢啦，你對我嘅大恩大德，我沒齒難忘！但我真係好想講，佢晚晚都喺下面㗎嘛，但我好記得佢有一日講『謝霆鋒真係好靚仔啊』！」說完便像小女孩般手舞足蹈，續言：「如果關智斌係靚仔，佢一定係最靚仔㗎啦！」全場觀眾嘩然，亦殺張敬軒一個措手不及，可謂完美得分。

「你都講得啱，但係點解唔講我個名呢？」張敬軒好奇一問後，讓Joey作勢掌嘴，並連忙賣口乖說：「我唔啱，係我唔啱，你係頂級絕世帥呆男啦！」然後向轉向歌迷討歡呼，問難道大家不認同嗎？張敬軒便答謝歌迷畀面：「多謝咁多位善長人翁日行一善呀下！」突然興奮捉住張敬軒說：「你知唔知你靚喺邊呀？」再以一副得逞的可愛表情說：「你靚喺個心度呀！」讓他沒好氣的回應：「咁啱嘅，我覺得你都係呀！」完全就像是兩個小孩在遊樂場鬥嘴一般，讓歌迷笑得樂開懷！

想起連日來的努力只為帶給歌迷完美演出，不禁落淚。

話鋒一轉，張敬軒突然轉去感性mode，向Joey送上聯同幕後工作人員寫的鼓勵卡，物輕情義重，讓Joey珍而重之的收下。他便開始說起連日來陪伴在Joey身邊，看到她所經歷的華麗背後：「我諗大家喺咁瘦削嘅身子板、咁大條裙包住，大家都睇唔到佢身上面有幾多傷，我就有幸就可以喺後台見到佢好少布嘅時候…」Joey驚呼：「咩呀！你有望入嚟咩？」張敬軒帶着迷之微笑解釋：「我都有望下嘅都，你唔好信嗰啲嘢寫先得㗎！」Joey笑罵：「你無賴！我信錯你！」他便不在意地揶揄一句：「算啦，睇完都唔知睇咗啲乜！」便繼續說故事：「淨係佢腳嘅範圍，佢每日都要癡住膠布去着演出嘅高踭鞋，佢無論係皮外傷啦、內傷啦，佢今日開騷之前都仲去針灸同睇骨科，所以我喺呢個台底十幾晚嘅時間，我都覺得容祖兒係值得所有最好嘅嘢喺佢身上發生嘅！」有台下觀眾大叫：「你好叻呀！」

張敬軒今次擔任Joey演唱會的御用調音師。 一直陪伴在Joey身邊的張敬軒，把連日來所見所聞與歌迷分享，讓Joey聽着也不禁潸然淚下，他續言：「喺籌備過程中，我哋朋友耐唔耐都有Whatsapp呀通下電話咁，佢係一路沙住聲，佢係好擔心自己唔可以有一個好嘅狀態上嚟呢個舞台度，真係唔係關於門票價錢嘅問題，而係佢好怕自己令到大家失望，所以喺過去呢20年裏面，佢一次又一次咁不斷去付出自己，佢真係搵命搏㗎！你問我，我真係未見過一個artist，凌晨完騷返到酒店房都仲要喉嚨插住6枝針，就係為咗保證第二日有一個最好嘅狀態！」一頓後，他繼續：「我同方文燕先生係負責Joey嘅耳機監聽，有一晚我哋兩個嘅judgement（判斷）都出咗問題，佢嗰晚用咗好多嘅力唱歌，跟住我夜晚打畀佢嘅時候，正如我識咗咁多年佢都係咁，正如身邊乜嘢人出咗咩問題，佢都係會將個錯誤擺返喺自己度，佢話『唔係呀，今晚係我唱得唔好呀！』，所以我覺得點解容祖兒有個咁精彩嘅演唱會，有條咁好嘅team，咁好嘅樂隊，咁好嘅觀眾！」

接着，便在笑中有淚的動人氣氛下合唱《櫻花樹下》，他更攪鬼把第一句歌詞寫成「樹蔭有一個阿嬋，跌落我身邊」，逗得Joey一笑便立刻走過撲入他的一雙肩，全場歌迷見證二人好交情。原以為隨着音符落下，嘉賓環節也結束時，歌迷的一聲聲「Encore！Encore！」意想不到的喚來加碼環節！

為了報答軒仔的義不容辭，Joey答應願意借肚給他當代母。

「我係好明白事理，我係唔會放你走，因為就算放你走，你都唔會走㗎啦，你都仲喺下面嘅！咁你有咩打算呀？」說到這裏，全場歌迷已陷入瘋狂，看來張敬軒是無法離開了，他似早有預備的說：「以往啲嘉賓都係每晚上嚟唱兩首歌，同大家Say下Hi，兩梳蕉咁上嚟。但我就同大家唔同嘅，我決定我今晚要表演一樣嘢！你咪喺台下Quick Change嘅，我就要做台上第一個表演Quick Change嘅嘉賓！」說罷，便半脫下外套，燈光暗下時只聽到Joey的聲音導航：「搞咩呀！睬！好肉酸呀！」

燈光再次亮起時，他已穿上一件火龍果外套，變身為「樂壇妖孽」火龍果了，更立刻做上一系列性感舞步，就像「M字腳」、「性感起立蹲下」等，Joey大叫：「7月流流，人哋話娛樂圈養鬼仔我都唔信呀，佢今日真係帶咗佢隻鬼仔上嚟呀！」張敬軒便做出乩童動作，馬上請出火龍果，與Joey異口同聲以氣音說：「姐姐！」二人便立刻忍不住相視而笑，Joey笑着說：「好得人驚呀大佬！要拎道符癡落你度！」張敬軒適時提醒：「要撳我人中！」

昨晚的演唱會真的有笑有淚。

張敬軒切換到姣中帶點風騷和八婆的火龍果頻道後說：「Hello，大家好嘛！大家有冇聽過我嗰首《Pretty Hungry》呀？你哋今晚Hun唔Hungry呀？Hungry嘅畀啲尖叫我呀！我講下笑啫，大家好我係火龍果！大家知唔知我今晚嚟係做咩呀？」便大力地踏地，語氣堅定說：「係踩場呀！」Joey在旁撐腰說：「開心啦！登上紅館啦！」火龍果立即有樣學樣，撐起腰說：「得你識撐腰呀？我呀，唔開咋！我開嘅話，幾多人幸睇呀！」歌迷便立即配合送上歡呼，Joey便說：「點呀！話晒今日個場係我㗎，你開第時先算啦，唱未呀！？」火龍果便轉身委屈地說：「所以呢，人哋講我都唔信，話啲樂壇前輩特別難搞！」Joey終於要爆了，忍不住便衝向前搣火龍果的屁股，然後肉緊的說：「搣你呀！快啲啦！」終於迫得火龍果立即向歌迷派上「扎年」用的火龍果後，便全場一起進入瘋狂狀態合唱《Pretty Hungry》。