容祖兒膝蓋勞損坐輪椅　5秒如廁路程要花10分鐘：360度像火燒一樣

樂壇天后容祖兒（Joey）上月5日於紅館舉辦「Pretty Crazy演唱會2019」，完成19場演唱會後不足兩個星期，今日凌晨在Facebook 上傳一篇長文及一組求醫照片，包括一張她坐在輪椅上的憔悴照片。原來Joey在演唱會後雙腳嚴重勞損，膝蓋發炎導致「舉步維艱」，所以需要緊急送醫治療。

Joey今日凌晨在Facebook 交代自己的傷勢。（FB圖片／容祖兒 Joey Yung）

「在8月24號之後，每一天我的膝頭哥，每隔一段時間就會360度都像火燒一樣熱辣辣。」Joey在Facebook交代傷勢，她指其實早在開唱前2天，已經就膝蓋發炎問題求醫，在膝蓋打了「啫喱」(似透明質酸針)，好讓演唱會可以如期舉行，在她賣力跳唱19場後，Joey身體上的體力負荷達到了虛耗程度，「每隔一段時間就會360度都像火燒一樣熱辣辣，不能屈不能伸，每天都會用熱水泡腳」，直至近日情況更嚴重，「走路的時候拐着拐着，上車下車猶如一個老人家，回家脫鞋換衣服，沒有一個動作不會驚動到它的神經」，Joey更說且兩邊膝蓋腫出大球，睡覺痛醒，膝蓋的水腫已經伸延到腳板，痛得不能下床，如廁路程原本只需5秒鐘，現在卻在媽媽的攙扶下也要花10分鐘才走過去。

Joey馬上打給最好的朋友求助，對方立即為她安排醫生，但即使在等待期間，她的雙腳也沒有好受過，「感覺好像有很多個士巴拿在不停裏面撬，接著腳板肩膀和背部的痛也接踵而來」。連醫生也為她的勞損程度感到驚訝，但Joey仍非常正面地回應：「我應該是過勞了，只是上天對我好到，要讓我完騷後兩個星期才發病，真的仁慈！」醫生為容祖兒的膝蓋經麻醉後，將積水抽出，2邊分別抽出50cc的積水，並打了消炎藥，膝蓋才能稍微正常運作。

「我要告訴大家這是情不是想把大家嚇壞，而是在那關鍵一刻，我坐著什麼都做不到，只能在想，難道這就是為藝術而犧牲嗎？可笑的是，流著淚的我覺得就算這樣還是值得的。」雖然受盡雙腿傷患折磨，但Joey仍認為值得為大家犧牲自己。Joey在連開19場，打破個人紀錄，即使雙腳原本就有傷，她仍賣力跳唱，相信有出席的歌迷，都有目共睹，她是如何盡力地回饋歌迷，張敬軒曾這樣形容過Joey的傷痕：「主要是腳掌上的水泡和排練時引發的關節痛，新傷舊患共冶一爐。更明顯的是她手臂下有許多傷痕，原來是服裝上的珠片因為舞蹈動作而𠝹開的皮膚，是這些天累積下來的。化妝師為她遮上遮瑕，若無其事地離開坐（座）位，走向舞台。一切在現場發生的，是如此地理所當然而又輕描淡寫，但旁人看在眼裡，卻有千斤重。」

Joey為歌迷付出的努力，令大家都為她感到心疼。（FB圖片／容祖兒 Joey Yung）