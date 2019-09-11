陳健安《以青春之名》明撐年青人　網民：心目中佢已經係男金

On仔陳健安自C AllStar休團後，密密推出個人單曲，比起以往的團體作品，更能體現出他的個人想法。近日再推出新作《以青春之名》，不論是歌詞還是MV，On仔和團隊亦投放了不少心思在當中。在歌曲的文案中這樣寫道：「在學會恐懼之前，願我們都能自由地跳著青春之舞，改變世界的法則、重寫快樂的定義，讓我跟你繼續拓荒。」切合著整首歌曲的主題，亦是曲中首句歌詞「Come on let’s change the world」。

On仔日前推出新歌《以青春之名》，描述青春的自由奔放。 (資料圖片)

青春，就是要改變世界。對於歌曲的理解，On仔道：「青春就係乜都唔驚，自由自在。」故此他在拍攝MV時，亦刻意要求導演讓他跳現代舞加上一些古怪舞步，他解釋：「青春嘅時候唔會怕做一啲旁人覺得好奇怪嘅事情，因為你哋自己會玩得好開心，所以希望透過舞步去展現屬於我哋嘅青春。」

而MV當中，除了跳舞外，更有一部份是美式足球的對賽，一邊身穿白色隊服，另一邊則是黑色隊服，展現出強烈的對立感。雖然賽事需要激烈踫撞，不過當賽事完結，雙方除gear相見一刻卻能互相相擁，這畫面特別令人感受深刻。尤其在當下的社會環境，價值的猛烈衝撞下，又有誰不想除頭盔相互理解？MV中除下gear後，當中角色把美式足球裝備紛紛投進火堆裡燒掉，舉行營火會，On仔表示：「原來玩營火是需要一位擁有牌照的專業人員去進行點火，而這一幕的象徵意義則留待大家在MV中自己意會。」

MV以美式足球為題，黑白兩隊激戰連場。 (資料圖片)

+ 4 + 3 + 2

C AllStar年代，組合不時也會推出作品為年青人發聲，亦紀錄下時代的見證，就如《80後時代曲》、《別讓小島沉沒》、《家書》、《城惶城恐》、《上車咒》、《生於斯》等等。而On仔在單飛後，仍然保持著這份初衷，實在非常難得。今次歌詞亦非常正面：「我們 擲地有聲；我們 邁步有風；我們 額上有花；我們 同途做証；我們 臉上有光；我們 路上有火；我們 就是有種；我們 同途做証。」配合著歌曲funky的節奏及編曲，呼應出青春就應不羈而奔放。

歌曲推出後，不少樂迷表示今次的歌曲聽著令人熱血鼓舞，加上之前On仔兩首高質素的個人單曲，在他們心目中已是今年男金人選。