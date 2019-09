ToNick睽違年半出新歌《好想拯救地球》　亂世中誰都能成為英雄

ToNick各成員都十分貼地,不時在Instagram中表達對社會事件的憤怒、無力感,在日前終於推出了新歌《好想拯救地球》,直接以他們最擅長的音樂來唱出他們的感受,前言留下四子的兩句話以表心意:「送給所有勇敢地改變世界,而不甘被世界一點一點地改變的人。」

由Ricky Leung設計的歌詞版MV圖走美漫風,四子掙脫枷鎖走在最前,背後有「索尼漫威宇宙」的毒魔(Venom),在電影中,主角和毒魔的攜手拯救地球前設並不如典型超級英雄,只是為時勢所迫出人應該的良知,二人硬着頭皮經歷一場又一場的硬仗後,建立起沒有人曾想像過的友誼、信任,以及革命情感。

《好想拯救地球》歌詞版MV走美漫風,更能找到毒魔身影。(《好想拯救地球》MV截圖)

在面對世界的荒謬,戰亂、獨裁、污染或不公,一天天的陷入再也無法拯救的失衡時,心底裏都期待着會出現如電影一般的英雄,帶領着大家去保護這個家,在尋找所謂的「超級英雄」時,遇見更多志同道合的同路人,卻遇見更多的難題,可能有些人只是理念相同,卻無法互相認同彼此的手法,便需要想辦法修補之間的差距;又有些人仍以事不關己來作藉口,繼續裝睡或沉睡。而這一群人就憑着一個信念,即使能力不足夠,對手再強、戰況再不利也願意繼續走,才發現「幾多枯萎文明//全憑純情挽救性命//原是百姓」,其實他們已成為了自己的英雄,亦不需要再怕醜,應該高呼叫出雖感覺中二病、但又充滿動漫熱血感的內心話:「我好想拯救地球!」

唱到最後,「地球沒救//邊個實際可不插手//火星可退守//但好想拯救地球」,其實自己的家生病了,沒有任何一個誰可以置身事外,或者可以退守或逃命到他鄉,但很多人都是因為對這個家的愛,而願意不顧一切的留下保護她。

在IG的新歌貼文中,他們寫下:「好想拯救地球!!面對如此大既(嘅)題目,無力感每晚都侵襲大家。然而,請大家留住有用之驅,一齊撐到最尾。」(ToNick Instagram圖)

另外,ToNick節錄了Severn Suzuki在1992年於地球高峰會的演講內容,變為其中一段歌詞,言簡意賅的解釋了那些要改變世界、拯救地球的人的理念:

Coming up here today, I have no hidden agenda. (今天來到這裏,我沒有不可告人的想法)

I am fighting for my future.(我是來為我的未來而戰的)

I’m only a child,(我只是一個孩子)

Yet I know we are all part of a family.(但我也知道我們都屬於這個家)

I am only a child,(我只是一個孩子)

Yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal(但我也知道我們需要去團結去實現同一個目標)