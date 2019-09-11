ToNick睽違年半出新歌《好想拯救地球》　亂世中誰都能成為英雄

ToNick各成員都十分貼地，不時在Instagram中表達對社會事件的憤怒、無力感，在日前終於推出了新歌《好想拯救地球》，直接以他們最擅長的音樂來唱出他們的感受，前言留下四子的兩句話以表心意：「送給所有勇敢地改變世界，而不甘被世界一點一點地改變的人。」

由Ricky Leung設計的歌詞版MV圖走美漫風，四子掙脫枷鎖走在最前，背後有「索尼漫威宇宙」的毒魔（Venom），在電影中，主角和毒魔的攜手拯救地球前設並不如典型超級英雄，只是為時勢所迫出人應該的良知，二人硬着頭皮經歷一場又一場的硬仗後，建立起沒有人曾想像過的友誼、信任，以及革命情感。

《好想拯救地球》歌詞版MV走美漫風，更能找到毒魔身影。（《好想拯救地球》MV截圖）

在面對世界的荒謬，戰亂、獨裁、污染或不公，一天天的陷入再也無法拯救的失衡時，心底裏都期待着會出現如電影一般的英雄，帶領着大家去保護這個家，在尋找所謂的「超級英雄」時，遇見更多志同道合的同路人，卻遇見更多的難題，可能有些人只是理念相同，卻無法互相認同彼此的手法，便需要想辦法修補之間的差距；又有些人仍以事不關己來作藉口，繼續裝睡或沉睡。而這一群人就憑着一個信念，即使能力不足夠，對手再強、戰況再不利也願意繼續走，才發現「幾多枯萎文明//全憑純情挽救性命//原是百姓」，其實他們已成為了自己的英雄，亦不需要再怕醜，應該高呼叫出雖感覺中二病、但又充滿動漫熱血感的內心話：「我好想拯救地球！」

唱到最後，「地球沒救//邊個實際可不插手//火星可退守//但好想拯救地球」，其實自己的家生病了，沒有任何一個誰可以置身事外，或者可以退守或逃命到他鄉，但很多人都是因為對這個家的愛，而願意不顧一切的留下保護她。

在IG的新歌貼文中，他們寫下：「好想拯救地球！！面對如此大既（嘅）題目，無力感每晚都侵襲大家。然而，請大家留住有用之驅，一齊撐到最尾。」（ToNick Instagram圖）

另外，ToNick節錄了Severn Suzuki在1992年於地球高峰會的演講內容，變為其中一段歌詞，言簡意賅的解釋了那些要改變世界、拯救地球的人的理念：

Coming up here today, I have no hidden agenda. （今天來到這裏，我沒有不可告人的想法）

I am fighting for my future.（我是來為我的未來而戰的）

I’m only a child,（我只是一個孩子）

Yet I know we are all part of a family.（但我也知道我們都屬於這個家）

I am only a child,（我只是一個孩子）

Yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal（但我也知道我們需要去團結去實現同一個目標）