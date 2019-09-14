郭富城版《Baby Shark》勁洗腦　隱藏兩大90年代經典舞步！

沒想過一曲兒歌《Baby Shark》可以風行至今，即使家中沒有小朋友，大概你也會聽過這首兒童版「洗腦神曲」。自2016年歌曲面世至今，《Baby Shark》在Youtube上已錄得超過34億次點擊，甚至連星級爸爸郭富城也是這首作品的粉絲？！

誕下兩位女兒後，城城可說是父愛大爆發，連《Baby Shark》都識跳！ (資料圖片)

日前，推出《Baby Shark》這首洗腦神曲的幼教品牌PINKFONG，誠邀了郭富城合作，拍攝了郭富城舞步版《Baby Shark》的短片，並放到網上。影片裡，城城不但展現「亞洲舞王」功架，更由慢至快，多次重複舞步教學，讓家長及小朋友也能學起來，增進親子關係。

與原版《Baby Shark》不同，今次的城城版本，加入了強烈的節拍及電音元素，更適合用作跳舞。而城城亦相當有心思，在原創舞蹈當中加入了兩個經典舞步，爹哋媽咪輩必定會感到非常親切。其中之一便是出自1990年作品《對你愛不完》裡「對你愛愛愛不完」一句的手部動作；而另外一項，則是出自1998年《唱這歌》裡，最有名的「Generation X」ending pose，金雞獨立加側身抱膝，又有誰不認識呢？