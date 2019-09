YUI奇蹟現身北海道街頭演唱　網民感慨：我的青春！

日本一代國民歌姬YUI(吉岡唯)是8、90後樂迷的集體回憶,自從2012年起宣佈暫別樂壇,及後又傳出結婚、離婚、成為人母等消息後,可以說是進入引退狀態,不再活躍於樂壇。不過,日前有日本網民在北海道街頭野生捕獲YUI,以最簡單的一人一結他形式busking,可謂奇蹟級驚喜。

日本網民武石紫乃於Twitter發帖野生捕獲YUI,在北海道狸小路通busking唱《CHE.R.RY》。雖然稚氣的臉上多添了一份成熟,但仍然是令人最懷念的一人結他形式唱着,難怪武石紫乃也慨嘆:「我的青春。」《CHE.R.RY》一曲收錄於2007年YUI第二張專輯《Can't Buy My Love》之中,同期還有《Goodbye Days》及《Rolling Stat》、《Happy Birthday To You You》等等大作,實在是盛載大家的青春回憶。

點擊懷念那些年我們一起追過的國民歌姬!(網上圖片)

YUI曾在香港掀起一股旋風,2006年薛凱琪將《Tomorrow ‘ s way》改編成《Dear Fiona》。2011年YUI來港舉行個唱同時,更走到尖沙咀海旁「突襲」busking,有才華之餘又貼地親民,難怪多年來一直受歌迷擁戴。