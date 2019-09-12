張敬軒與香港中樂團的《盛樂》演唱會售票日漸近，陸續釋出演唱會海報、宣傳短片。張敬軒昨日於Facebook及Instagram發文，宣布有關於國際歌迷會重組的原因及進度，同時率先公開中樂版《青春常駐》影片。

中樂版《青春常駐》已經有得試聽啦！（張敬軒Instagram圖）

在短短一分鐘的影片中，張敬軒親自演奏笛子、二胡、琵琶，同時有樂手演奏中阮及銅鈸。重新編曲的《青春常駐》變成新歌一樣，懷緬「青春」時光的感覺更強烈；同時在中樂樂器的伴奏下，滲出陣陣悲愴的感覺。雖然仍未能聽到完整版，但歌迷紛紛留言表示，感受到欣賞軒仔對傳統中樂的尊重，而且中樂版聽起來十分有驚喜，中西合壁卻呈現出平衡又和諧的感覺。

張敬軒留意到《盛樂》演唱會仍未公開售票，黃牛黨已蠢蠢欲動，為了保障歌迷能以原價購買門票，便藉是次演唱會完成國際歌迷會的重組工作：「未開始買（賣）飛，已經見到黃牛。國際歌迷會的重組工作，由於人手及我個人的時間分配問題，一直斷斷續續進行。但我不想再因為演唱會的門票問題，而令到部份歌迷浪費金錢去買黃牛飛，我決定先提前開始歌迷會重組嘅歌迷登記手續，請大家密切留意下星期一，關於張敬軒國際歌迷會的重新登記手續。」眼見黃牛即將出動，張敬軒便想出對策保障歌迷，難怪歌迷留言大讚貼心！