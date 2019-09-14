【關智斌演唱會】與張敬軒合唱《情陷百老匯》 　樂迷嗌：咀佢！

昨夜《Kenny is Born演唱會》順利完成首場演出，雖然有人在開Show前笑言是英皇群星演唱會，不過能得到師兄師姐的落力幫忙，證明Kenny關智斌的人緣的確非一般。而樂迷亦難得從他與各個嘉賓的互動中，看到跟平時不一樣的Kenny。

《Kenny is Born演唱會》一次睇晒英皇群星，笑料十足，娛樂性相當豐富。 (葉志明攝)

演唱會的下半場，絕對不比笑料十足的上半場遜色。Kenny首先Solo一部分跳舞歌medley，遠至歐美作品，近至本地、韓國快歌也有，包括《Sexy Back》、《Volar》、《Sorry Sorry》、《愈夜愈有機》、《大熱》，熱舞期間，Kenny更把上身衫脫掉，展現美好身型。

熱舞期間，Kenny更把上身衫脫掉，展現美好身型。（葉志明攝）

容祖兒上台，與他合唱《隆重登場》，一輪熱舞後，Joey急不及待大爆:「大家今日都好為關智斌高興啦，佢大日子。如果有一日關智斌結婚呢...」全場已尖叫以為有喜訊，不過Joey欲言又止，Kenny很快又將話題轉走:「咦!梁浸浸(Yumiko女兒)喺度喎!佢冇瞓教啦今次。」Joey道:「因為見到我呀嘛。」Kenny笑言:「上次佢喺你個Show度瞓著咗呀。」令Joey不知好笑還是好嬲。Joey又拉開話題:「上次我哋個日本之旅，乜都比你睇晒啦。」Kenny否認:「我睇咗啲咩呀?我咩都冇睇到。」Joey答:「我講我啲醜態呀。」二人又合唱《勇氣情歌》，這也是Kenny為Joey而寫的作品。

Joey有意無意大爆Kenny秘密，令他非常緊張。 (葉志明攝)

Kenny換上一身白色西裝，手拿Saxophone吹出一段intro，唱出《分手不要太悲哀》，緊接又唱《情陷百老匯》，張敬軒坐在鋼琴前從台下升起與Kenny合唱，場內又是一輪「核爆式」歡呼拍掌。這對多年來的「緋聞拍檔」一出場，軒仔首先道:「歡迎嚟到，《相敬如斌演唱會》。」二人擁抱後嘗試在「核爆」當中展開對話，怎料卻是講多錯多，Kenny道:「上一年我嚟做你嘉賓，紅館嗌到拆天，而家我還返比你。」樂迷們又大叫:「咀佢咀佢咀佢...」令二人不知所措。

時值中秋，軒仔為Kenny特意送上精心挑選的「果籃」，裡面有寫上「KK」的支裝煉奶，包裝令人暇想，軒仔道:「唔好心邪，KK係Kenny Kwan呀嘛，好彩你唔係姓容咋。」令全場笑到抽搐。除了別出心裁的煉奶，還有一大支鮮准山，形狀奇特，Kenny不禁又問:「有咩用呢?咁多毛。」軒仔答:「你有咩用我就唔知啦，不過佢就可以滋陰補腎，下面嗰啲唔係毛，係根呀!」軒仔隨即又拿出一個菠蘿:「你出生喺菲律賓，我就特登搵咗個菲律賓菠蘿嚟賀你，好似你今晚，我識咗你咁多年都未見過有菠又有蘿。而淨返下面嗰啲全部都係火龍果嚟，好似我咁食咗有益呀。」這番瞹眛言論一出，全場哄動。二人又合唱《笑忘書》，令樂迷相當滿足。

等咗成晚，就係為咗睇《相敬如斌演唱會》! (葉志明攝)

演唱會最後一部分，Kenny選擇了不同作品去表達多年的感受，包括黃偉文為他填詞的《代表作》、林奕匡的《高山低谷》、親自填詞的《塑造角色》及張敬軒為他譜曲的《預言書》。《預言書》唱至「往日戰友 一一退隊」一句時，Kenny已泣不成聲，不難令人聯想到，也許這句正好刺中了他與Steven的關係。

演唱會尾段，唱出《預言書》時，Kenny終於山洪暴發，泣不成聲。 (葉志明攝)

Encore部份，Kenny唱出BOYZ的早期作品《總有一站愛上你》，他道:「BOYZ嘅演唱會而家開始啦，不過你哋可唔可以做我嘅BOYZ，同我合唱?」全場一起合唱出《Girls》、《跟蹤妳》、《大男孩》，Kenny邊唱邊繞場一周與樂迷握手，完滿了整晚演出。