【01眾故事】關智斌出道已經諗住開紅館：中間有心死過

一個紅館夢，帶出每個香港歌手相似又獨特的故事。作為廣東樂壇一個指標性的里程碑，不少歌手由出道開始已幻想著踏上紅館舞台的一刻。幸運的如側田、G.E.M. 等歌手，出道不久已有機會登上殿堂，而側田更短短只用了半年時間。不過就如蘇永康也在「01眾故事」當中說過：「由新秀年代開始，我都捱足13年先有機會上紅館。」而Kenny關智斌2003年以Boy’z的組合身份出道，他亦道：「一出道我哋已經有上紅館嘅諗法。」結果一等便是16年，事與願違，正是這行業的寫照。 攝影：葉志明

第一次入紅館靠抽獎：學生好難負擔門票

說起Kenny的紅館夢之初，大抵要數到在學時期的紅館初體驗：「我記得細個要睇紅館唔容易，因為學生好難負擔紅館門票。所以第一次入紅館係參加商戶比賽抽籤贏返嚟，嗰個音樂會有十個當時最得令嘅年青偶像，陳慧琳、梁詠琪、楊千嬅、謝霆鋒、陳曉東等等，全部都係抽Yes Card追捧緊嘅偶像。當時我坐喺一個山頂位，雖然距離啲歌手好遠，但紅館有種魔力係當有一萬人去吶喊支持歌手，嗰種威力好震撼。」當然，這種震撼植根在Kenny的心底裡，一直到Boy’z出道才開始萌芽，他曾幻想：「如果自己可以行上紅館，應該同去睇容祖兒演唱會差唔多，一個四面台，好多燈光舞台效果，好繽紛，令全場氣氛好熱鬧。」

回想起首次踏入紅館場地，Kenny是以一位小粉絲的心態進場睇騷。 (葉志明攝)

或許不少樂迷會好奇為何BOYZ多年來也未開過紅館，就連Kenny也坦言，當年出道已經打算上紅館。 (葉志明攝) 出道想上紅館：不過好快覺得無乜可能 Boy’z出道於2003年，當時是英皇偶像派歌手及組合最得令的年代，乘著師姐Twins的氣勢，首支作品《La La世界》已是播得街知巷聞，電視每節廣告時段也會有著二人的身影，就如當年地鐵也用上了Boy’z的《總有一站愛上你》作廣告歌，再到後期Kenny更與Isabella合唱《愛神之箭》作為松日MP3的廣告，作為千禧年代廣東樂迷，應該對這些畫面毫不陌生。 在學生界別內紅透半邊天，可能不少樂迷會認為當年他們已應該跟Twins一樣上紅館演出，不過這夢想卻遲遲未有降臨Kenny身上，回想起來，他道：「紅館係一個歌手聖地，係需要花好多努力、血汗、時間，先有資格企上去，而唔係有幾多人氣或者金錢可以堆砌出嚟。」雖然出道時有著上紅館的想法，不過深入了解後，卻慢慢心死：「當時會諗，其實邊有可能？」

走到紅館台階前：冇諗過會以自己名義去開

好不容易，自去年BOYZ在張敬軒演唱會上令紅館「核爆」後，終於有機會由九展show累積人氣，在今年9月舉行首次的紅館演唱會。不過又是一次事與願違，遇上另一成員Steven張致恆的桃色新聞，再次打亂了Kenny的節奏：「今次演唱會整個流程同風格，竟然同我最初幻想嘅畫面係唔一樣。由始至終我都冇諗過會以自己嘅名義去開演唱會，而家都唔知仲會唔會有機會以BOYZ嘅名義再上紅館。」

想起事發當日，所有樂迷在網上也在討論，到底BOYZ的演唱會還能否成事，無疑對Kenny來說是一種打擊，不過事過境遷，原來二人的兄弟情還有感人的一幕：「其實我拍檔當晚有打畀我，佢同我講返件事，嗰一刻我已經釋懷。雖然當時唔知之後應該做啲咩，不過我知道佢狀態安好已經好夠。」