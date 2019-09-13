【關智斌演唱會】Twins大爆Kenny秘密　阿Sa：乜你好直㗎咩？

今夜是中秋節正日，亦是Kenny關智斌首度在紅館舉行個唱《Kenny is Born演唱會》。一連兩晚的演出，本應是屬於BOYZ的共同回憶，可惜Steven因緋聞而未能參與，「人月兩團圓」這句話更顯諷刺。幸好Kenny還有英皇一眾師兄師姐支持，這個英皇大家庭令大家在中秋節晚上倍感溫馨。

演唱會準時在晚上8點半開始，場內觀眾未出發先興奮，未見Kenny身影已全場拿著粉紅色bombom棒打拍子。和音樂隊簡單唱出「何唏呵」幾個音，樂迷的尖叫已一發不可收拾，身穿銀色反光外套的Kenny終於現身唱出《眼紅館》，唱到副歌時，場內的合唱聲已蓋過了Kenny的聲音。看來關智斌的紅館夢，也圓得相當理想。

今晚是Kenny首次紅館個唱的大日子。 (葉志明攝)

緊接唱出個人作品《戀愛最初回》後，Kenny經已眼濕濕:「我已經想喊啦，多謝大家!今日係我處男騷，我咁快唱咗《眼紅館》你哋驚唔驚?淨係聽過我呢首係咪?」他又自嘲:「其實我仲有好多個人作品，出過四張個人大碟，仲有冠軍歌㗎!903呀，幾難得呀，我呢啲偶像派。」

唱出《東京特急》及《再見美惠》後，他道:「之前瓊姐千叮萬囑話要聽呢一首，亦要好多謝幫我做監製嘅周初晨，因為當年佢幫我做咗好多首歌，而佢都知道幫我做歌收到嘅版稅唔會好多。」繼而再送上一首同樣是周初晨監製的《先知》，邊唱身後video wall一邊播出Kenny由小時候到現時多年來的舊照片，十足婚禮上的成長片段，讓樂迷看得興奮不已。

演唱會才剛開始，Kenny已開始眼濕濕。 (葉志明攝)

一連串的個人作品後，Kenny邀請古巨基同台合唱出《La La世界》，Kenny:「呢度真係要多謝基仔，因為佢係第一個知道我自己開騷之後一蚊都唔收去幫我嘅人，仲要幫我搵咗大師Kenneth Chan去做咗呢套衫，係古巨基親自設計!」不得不提這套服裝，全白設計，上身露出Kenny的完美腹肌，僅僅遮住兩點，長褲兩旁隱約看到他的股肌，看得女樂迷如痴如醉，基仔補充:「我設計呢套衫嘅概念係，大家側側地望過去嘅時候，會發現原來紅館都可以賞月㗎!可能仲會望到有隻雀仔喺你眼前飛過!」令樂迷笑不攏嘴。

二人又合唱《友共情》，在樂迷面前滿場飛，不少粉絲拿出手機嘗試拍下春光乍洩一刻。基仔又大爆Kenny的後台對話:「呢套衫真係好靚呀!我做巡演一定要著呀!」基仔續道:「監製喺隔離聽到就話:邊個話有巡唱啫?」難道Kenny今次開完紅館後，下一站便是邁向世界?

古巨基特意為Kenny設計戰衣，性感程度爆標。 (葉志明攝)

古巨基回到後台，又到Twins出場，先唱出《明愛暗戀補習社》，再與Kenny合唱《愛情當入樽》。青梅竹馬的三人再踫面，一上台便禁不著互數對方不是，笑料滿瀉。阿Sa首先說:「關智斌真係好多優點㗎!」阿嬌又接道:「例如佢講嘢又直啦。」阿Sa立刻問道:「乜你好直㗎咩?」瞬間引爆全場笑彈，Kenny也只好尷尬笑言:「率直呀。」不過阿Sa仍不肯放過他:「仲有佢真係好慳家，有一次我去佢屋企，見到有部空氣清新機，嗰時好興㗎，點知我攞上手好輕。嗰部嘢幾百蚊㗎咋，原來關智斌慳到連呢部機都要買冒牌。」Kenny又反駁:「我唔係孤寒，我係比人呃，我都唔知嗰個係假㗎!」三人又合唱《死性不改》，與觀眾握手。

Twins一上台便不斷爆Kenny秘密，這三位青梅竹馬的確令人感到sweet爆! (葉志明攝)