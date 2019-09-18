【說好不哭】阿信爆周杰倫主動約Jam歌　一句說話促成世紀合唱

「周董」周杰倫與五月天主唱阿信合唱新單曲〈說好不哭〉，MV於YouTube曝光不到24小時，已累積566萬點擊，直衝發燒排行榜No.1，而阿信也爆料這次的合作細節，直言：「音樂人的合作就是這麼樸實無華且隨性。」

稍早阿信在IG大爆這次促成與周董的合作祕辛，透露當晚收到周董的邀約：「哎唷，今天晚上要不要來合唱一下？」於是他就回：「好啊，我晚上頒個獎就過去！」直到2人錄完音，在會議室吃宵夜看到電視重播金曲獎頒獎典禮，周董才恍然大悟「哎唷，原來你是去頒金曲獎！」阿信才知道周董埋頭創作完全忽略了金曲獎的日子。

阿信在IG大爆周杰倫是在某天超隨心的邀約，促成了這次世紀合唱（IG@ashin_ig）

阿信頒完獎後輕裝潛入周董的錄音室，聽完密密麻麻的編曲軌道播放，就覺得「這首注定成為經典的歌」、「如果沒有看到分軌上，一字排開數十軌親自演唱的細膩和聲，你不會知道他花了多少時間在作品上。」周董只讓阿信聽一次，就把他關進錄音室。

那是大家少有機會看到的杰倫，一個存在了20年的卻不輕易示人，在錄音室裡專心致意，全神凝聚的周杰倫。 五月天阿信

「我喜歡這種感覺，當大家慶祝着過去的成就，而錄音室裡的我們，正打造全新的作品，奔向未來。20年，飛逝的青春，留下此刻的你我。很開心參與杰倫這次合作，證明這個世代的我們，曾經這樣的在那些歌裡笑過，哭過，愛過。過去的眼淚，未來的徬徨，希望這首歌陪伴你，說好不哭。」周董看完阿信寫的不但讚他文筆好，還回文撩男「主唱大大，過去的眼淚，未來的徬徨，我都會陪你。」

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