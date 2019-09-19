關智斌紅館後台與張敬軒互窒面阻阻　突爆二人關係打破樂迷幻想

隨著《關智斌Kenny is Born演唱會》完滿結束，Kenny亦總算一圓紅館夢，對自己對樂迷也有一個交代。其實在這期間，Kenny除了勤於排練演出外，同時也密密拍vlog與樂迷分享籌辦演唱會的辛酸。影片系列來到完結篇，在最後一集，Kenny終於帶大家深入紅館後台，窺探他與師兄師姐們一起綵排過程之餘，更突然自爆與軒仔二人間的關係。

作為紅館的主角，今次Kenny進入紅館的待遇及感覺也跟以往截然不同。以往作為嘉賓，大多時候在紅館也是探班般走馬看花，今次Kenny終於首度擁有屬於自己的一號化妝室，進入偌大的房間，他也禁不著要跪地親吻一下地板。他又急不及待跟樂迷分享自己的紅館工作證，上面除了有Kenny的名字及照片外，更寫著是屬於「Super Star」部門的AAA級證件。化妝間內亦放置了一本「題名冊」，最初Kenny對此感到不解，但助手解釋一輪後，他始發現這本是紅館的嘉賓題名冊，只有開紅館的主角才有資格簽名。

在首晚演出前夕，當Kenny行經紅館後台的走廊時，收到不少樂迷及好友送來的賀禮，包括「Kenny is Born扭蛋機」、人型等身大的獨角獸高達，在Kenny不停興奮高呼「嘩嘩嘩」的同時，張敬軒從旁走出「搞爛Gag」，他道：「個高達勁喎！紙紮㗎喎，好啱紅磡呢度！」，Kenny即隨即反擊：「你同我收聲。」

Kenny終於有機會喺紅館題命冊上簽名留念。 (影片擷圖)

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Kenny與軒仔之間的唇槍舌劍，其實在後台排練時也會不時出現。就在他倆完成樂隊綵排當晚，軒仔也忍不住笑他：「揸住個水壺成個阿伯咁。」其後又打情罵俏般歡送對方離開。演出當晚，Kenny上台前，軒仔又在後台為他作心理輔導，提醒他要沉著應對。

一幕幕看在樂迷眼中，不禁令人聯想二人關係的確遠超普通朋友。不過在片末，Kenny又特意加插一段自白，向樂迷告解他與張敬軒多年來的關係：「當晚一人一吻大家好興奮，尤其佢嗰啖大家睇得特別High，祖兒太為入場八千位觀眾著想，將呢個幻想咗咁多年嘅故事推向高峰，不過隨住演唱會完結，呢個故事就告一段落，唔好再玩我啦。」他又補充：「軒仔識太多嘢，知識淵博，關於音響係非常熟識。佢之前做完容祖兒演唱會，今次再過嚟幫我調咪、較耳機，呢啲朋友唔用就笨啦。」

綵排時情深款款，怎料轉頭便互窒對方。 (影片擷圖)

二人同期出道，在旁人眼中可能算是「朋友以上、戀人未滿」，不過Kenny再次澄清軒仔是一位好知己、好兄弟，對彼此也相當有義氣。但不少網民也看過這段「自白」後，似乎也感到不滿，有人表示這段獨白太生硬、太多餘，對樂迷來說也是大煞風景，更有人指出今次簡直是公關災難：「搞到關智斌好似利用完張敬軒上紅館就過橋抽板咁！」其實不少心水清的樂迷也指出，二人的關係還是留給大家猜測想像比較好，始終相信的人還是會相信，不信的人還是不信，又何必打破大家多年來心目中的童話？

Kenny最後一幕自白，澄清自己與軒仔間的關係想不到卻引起一次公關災難。 (影片擷圖)