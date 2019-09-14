【關智斌演唱會】與TWINS鬥嘴　阿Sa爆seed：我哋頭家散啦！

關智斌《Kenny is Born》紅館演唱會今晚尾場，多位圈中好友傾巢而出撐場，他們把拋開歌手包袱，互相爆料是常識吧，更尺度大開講黃色笑話，現場氣氛相當高漲。 攝影：劉智源

甫開場，音樂才落下，全場歌迷尖叫聲不絕，一句「何唏呵」讓全場陷入瘋狂。一首《眼紅館》唱着Kenny的夢想，而歌迷則是合唱着他們的青春。在唱到最後一句歌詞前，Kenny閉上眼享受此刻歌迷為他的尖叫歡呼，才感動地把最後一句唱出。

唱畢《戀愛最初回》，Kenny一臉享受地對歌迷說：「可唔可以再大聲啲呀？」應Kenny要求，全場尖叫聲震耳欲聾，他滿足地續說：「我仲覺得自己好似發緊夢咁，真係好唔真實呢個畫面，我要多謝你哋，係你哋令我上到呢個舞台，令我可以喺紅館唱《眼紅館》！」又興奮高呼：「山頂嘅朋友大家好！」

關智斌今晚舉行紅館騷尾場，興奮向樂迷高呼：「山頂嘅朋友大家好！」(劉智源攝)

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一眾英皇好友逐一現身，打頭陣有古巨基與Kenny合唱《La La世界》。唱完歌後，基仔立即火力全開，黃腔一個接一個打斷Kenny說話：「你隻手原來拖起好嫩！唔好意思打斷你，你繼續講！」Kenny靦腆說：「真係好多謝你！因為古巨基喺仲未知我會唔會搞個人騷之前，已經話要幫我！」基仔便打趣說：「我要重申一次，唔係1蚊都唔收，係仲要貼埋錢，我個頭仲係畀我老婆搞o添！」

基仔操刀為Kenny設計戰衣，又分享設計概念：「你鍾唔鍾意先？我哋幫佢度身嘅時候好多嘢睇呀！」台下歌迷又再尖叫，Kenny回一句：「有好多嘢飛嚟飛去呀！」基仔露出謎之微笑說：「到底有咩係飛嚟飛去呢？我都有露㗎！但大家都知我係『古巨肌』，所以我露大脾。」Kenny作勢摸向基仔：「仲有啲毛o添！」豈料對方神回：「你唔好捽啦，再捽啲毛會硬㗎啦！」然後又以演唱會名開玩笑，如「童顏巨斌」、「容重斌場」，令全場忍不住失笑。

基仔操刀為Kenny設計戰衣，又分享設計概念：「你鍾唔鍾意先？我哋幫佢度身嘅時候好多嘢睇呀！」(劉智源攝)

鏡頭一轉到，TWINS和Kenny行住Catwalk出場，唱出《明愛暗戀補習社》和《愛情當入樽》Medley。三人感情要好，一開口便笑爆全場，Kenny搶先說：「多謝你哋咁忙都突登排開晒啲期嚟做嘉賓，但係嬌姐，你講嘢不嬲都好叻，你不如今晚試下神秘風格，拉埋個嘴！」阿嬌反擊：「我都唔知我講嘢有咩問題！」Kenny不留情面說：「你啲神經刀隨時殺死人！」阿Sa便搞笑說：「你哋一人少句啦，我哋頭家散㗎啦！」兼且送上香蕉和火龍果作賀禮，阿嬌突然爆爛gag：「我送我畀你呀，阿蕉呀！」在Kenny還字想到如何接招時，阿Sa便說：「食火龍果呀，你都好耐冇食啦！」Kenny便說：「滑腸呀！」三人都笑到連話都說不下去。回過神後，他們合唱《死性不改》，將歌迷由搞笑氣氛帶青春回憶之中。