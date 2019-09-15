【關智斌演唱會】Kenny六嚿腹肌迷死Joey　天后開黃腔：撞棍！

關智斌《Kenny is Born》昨晚舉行紅館演唱會尾場，下半場以多首動感舞曲開始，包括《Sexy Back》、《Volar》、《Sorry Sorry》、《越夜越有機》和《大熱》等等。Kenny身上的衣服一件一件變少，到容祖兒登場時，已赤裸了上身，騷出一身橫練肌肉請大家眼睛食冰淇淋。 攝影：劉智源

Kenny身型Fit到爆！ (劉智源攝)

Joey對Kenny一身肌肉虎視眈眈，合唱《隆重登場》時，嘴角經常難掩笑意，更乘機感受Kenny的爆肌兼從後攬攬，唱完歌便立刻和歌迷分享喜悅：「好歌不厭百回唱，好body都不厭百年摸呀！」語畢，又再伸手抽水：「做咩今日大咁多嘅？」Kenny戲言：「有食飯㗎嘛！其實你係唔係好dry啫？成日一嚟就要摸！」Joey也不是省油的燈，立即直線抽擊：「你好唔dry咩？」讓Kenny無言以對，不小心撞到Joey的咪高峰：「對唔住呀，枝Mic好貴㗎嘛！」Joey聳聳肩：「張敬軒嘅！」Kenny表示用的咪高峰也軒仔所有，Joey再爆seed：「撞棍！兩枝棍一齊撞下撞下！」Kenny立即求救：「其實我個演唱會好健康！你哋成晚都講有色笑話！」續說：「我想講，我食飽飯都接唔到你啲神經刀！希望你可以同嬌姐一樣保持神秘！」Joey便善心放過Kenny，二人合唱了《勇氣情歌》。

個個都爭住摸Kenny腹肌。 (劉智源攝)

畫風一轉，Kenny由肌肉猛男變身白馬王子，身穿一整套純白西裝大晒才華吹Saxophone，演繹《分手不要太悲哀》前奏，全場跟著大合唱。豈料他爆一句：「點呀！係唔係都吹得兩下？我話Saxophone呀！今晚啲黃色笑話到此為止啦！」便說起去年BOYZ演唱會：「上次有首歌冇唱過，啲歌迷話好心酸，今次我將佢重新包裝，好好咁唱畀大家聽——《情陷百老匯》！」張敬軒驚喜加入合唱，兼自彈自唱令氣氛推到更高點，在歌曲一結束後張敬軒也不禁說：「嘈到！」

張敬軒一向字字珠璣，面對住歌迷「核爆式」尖叫要求「咀嘴」，他一度投降，希望歌迷能冷靜一點：「大家一場嚟到，不如坐低呀，招呼唔到呀！」但「相敬如斌」組合太夢幻，歌迷無法冷靜，不停高呼「咀佢」，張敬軒竟然看着Kenny正面回應訴求：「今晚個場你嘅，你話事啦！」又感性道：「話晒都尾場，都嚟個擁抱呀！」一番起鬨後，張敬軒突然態度十分認真的說：「數下手指，我哋識咗17年，可以話識於微時，好開心今日可以嚟到呢個舞台同你分享開心！」

好浪漫好浪漫好浪漫！ (劉智源攝)

+ 3 + 2

張敬軒邊分享二人的陳年往事，邊介紹下首歌：「人生得一知己死而無憾，你哋唔好成日自己對號入座啦！當時我見住佢決定一個人返內地發展，零下十幾二十度吊威也，走過困難低谷，見到今晚大家為咗佢入場，為佢尖叫，真係好為佢開心！」二人便合唱了《笑忘書》，在Kenny換衫時，張敬軒獨唱了《只是太愛你》，再剖白：「楊教授成日都講，我哋都係一家人。我哋一路守望相助，同大家互相打氣支持，我估呢兩晚都係對佢人生好重要。《只是太愛你》呢隻歌係關智斌第一個收到demo，因為當時冇出國語歌嘅打算，所以放咗喺櫃桶底7年先重新收錄喺我嘅新歌加精選裏面。」

原來張敬軒的《只是太愛你》推出前，Kenny曾率先收到Demo，更差一點便會演唱這首作品。 (劉智源攝)

結束了嘉賓環節，Kenny便接着唱了《塑造角色》、《高山低高谷》、《預言書》：「喺BOYZ之後，我喺屋企坐咗兩年，我都有諗究竟我應唔應該轉行，後尾上天畀咗另一個機會我，就係去做演員，咁我就自己一個人拎住行李由一個城市去另一個城市，由呢間賓館去下一間賓館，我做過強姦犯、屍體，可能劇組覺得我又唔遲到又唔早退，慢慢累積到啲嘢，咁我就有機會做下配角、主角，之後我就唔使再糾結喺歌手呢個角色。」說到感動時，Kenny哽咽續言：「我明白咗個道理，就係喺低處嘅時候，記得要好好咁塑造自己嘅角色。」

經歷過人生的高山低谷，Kenny終於踏上這夢想舞台，實在令人感觸。 (劉智源攝)

Encore環節時，Kenny唱着《總有一站愛上你》走近觀眾席與歌迷握手，又不斷叮囑歌迷注意安全，更一度激動落淚：「我估我可能係第一個握手握到喊嘅歌手，因為我見到好多熟悉，但好耐冇見嘅面孔。」原先屬於BOYZ的演唱會，變成Kenny的個人演唱會，能擁有這麼多人支持，的確讓他十分感動，但心中仍不忘為好兄弟：「好多人都問我有冇嬲到Steven，喺工作層面係冇嘅，但作為兄弟朋友係失望嘅。但我知道佢依家面對緊難關，作為一個曾經同佢出生入死嘅兄弟，我希望佢可以做到一個負責任嘅好男人、好爸爸，同埋我好斗膽咁希望大家對佢嘅情緒可以轉化成祝福。」便唱了對BOYZ來說意義重大的《大男孩》。

又握手又影相，估唔到連男Fans都對Kenny咁瘋狂！ (劉智源攝)

到晚上11時30分，Kenny被歌迷的熱情感動得不願離開舞台，更着歌迷高呼「多謝老闆」，但笑言自己未遇過這個情況，更沒有再準備歌曲，便向台下的Joey求救。面對無助的Kenny，Joey馬上拉大隊一起再上台，歌迷當然不會放過坐在控制台的張敬軒，而損友們當然樂於為歌迷助攻。Joey的神經刀又出場：「既然咁開心，不如你逐個錫我哋一啖多謝我哋啦！」Joey更和Kenny嘴對嘴，阿Sa在下個到張敬軒時又唯恐天下不亂說：「錫面錫嘴，跟住錫邊度好呢？」期待很久的重頭戲即將上演，最後由張敬軒掙扎一下後，豁出去錫了Kenny的面頰，再一起合唱《眼紅館》，為演唱會畫上最完滿的句號。

淨係呢一幕都值回票價啦！ (劉智源攝)

+ 4 + 3 + 2

Kenny在慶功宴接受訪問時，被問到由BOYZ的演唱會變成個人演唱會會否有遺憾，他直言：「遺憾係會有，但人生有好多際遇嘅嘢自己都唔知道，咁好似我都冇諗過會變咗自己一個人嘅演唱會，咁好多嘢都估唔到。」而他亦有邀請Steven來看自己的演唱會，但仍以他的心理情況為主。同時，今晚另一大爆點就是最後與張敬軒的「咀嘴」，他則表示大家太大驚小怪：「因為私底下我哋兄弟姊妹一見面就會咁樣攬、錫下面珠咁樣，只不過冇喺台上面咁樣做，但大家就好嘩然咁囉！」但為了感謝大家，願意為了他在中秋節時在紅館捱飯盒，所以會盡快安排一個團圓飯局，再挑選有心思的禮物作謝禮送給他們。