【田蕊妮演唱會】廁所成就演藝之路　杜汶澤：最大成就係娶咗佢！

田蕊妮《New Start演唱會》昨晚完滿結束，以阿田出道和奮鬥史為故事線，用一首首歌曲完滿故事。《南海十三郎》主題曲《等你》歌畢後，阿田繼續分享亞視往事，開啟了演員之路後，漸漸忘記自己有多愛唱歌，後來只會在洗手間「唱兩嘴」過過歌癮，但偶爾在電台聽到好聽的歌時，便會幻想如果這首歌是自己的會多好。

昨夜阿田換上多套晚裝，包括這套藍色性感高釵裙。 (葉志明攝)

林二汶驚嘉現身與阿田合唱《早班火車》，但因為阿田演唱會歌單滿滿，所以唱完匆匆下台前留下祝福：「我好榮幸可以參與你嘅夢想，但我更榮幸可以做你嘅朋友，因為你真係好好！」

林二汶擔任嘉賓合唱《早班火車》。（葉志明攝）

「又係呢個廁所，我喺裏面化妝哼哼唱唱嘅時候俾呢個人拍低咗，網民先記起我係歌手，田蕊妮係唱歌。咁我就諗，點解我唔試下唱返歌呢？於是我就由呢個廁所走到錄音室，錄製咗我首隻大碟《You Are My Man》！」話音一落，便一連唱了《不傷人》、《黑夜不再來》和《半段路》。

在阿田換衫時，屏幕播放好友眼中的「杜汶澤與田蕊妮愛情故事」：「當時佢哋拍緊《南海十三郎》，阿豬（田蕊妮）話覺得阿澤真係媾佢！但屋企人就好似唔係咁讚成，但最後佢哋未拍完套戲就一齊咗。」又說起在結婚當天，阿田飲得酩酊大醉，杜汶澤揚言絕對不能讓其他人影到她的醉樣，姊妹團唯有夾計用檯布包起阿田，笑言似是「待洗的垃圾」。

田蕊妮坦言，幸福是兩個人因彼此而變得更好。（葉志明攝）

阿田換上白襯自彈自唱與杜汶澤的婚禮歌《守望杜田》，剖白以為婚後生活會變得簡單和安心，誰知道杜汶澤不斷把她跳出舒適圈：「結婚14年，我由當時連決定都唔敢做嘅女人，變成一個勇敢嘅女人。而我老公就由一個X街，變成一個人，甚至喺我心中係一個好好嘅人！」再唱出《遊樂場》、《大丈夫》及《兩口子》為丈夫表達愛意和送上感謝：「啱啱結婚嗰時，有一班人同我講我好幸福，因為杜汶澤又買樓又買車畀我，但近幾年同一班人又同我講，你老公做嘢有冇諗過你感受？」阿田笑言朋友的話讓她重新思考幸福：「結婚初時佢真係想做咩就做，完全冇諗過我感受。但佢越嚟越識得照顧我感受，其實幸福唔係表面上可變畀到啲咩我，而係我哋彼此可以點令彼此成為更好嘅人！」

隨即便播出杜汶澤的VCR，他在短片中坦言田蕊妮在身邊不離不棄，亦在她的管制下， 40歲終於成功買樓：「入伙第一晚田蕊妮喊，話我哋終於唔使搬。我一生最大成就伙娶咗田蕊妮，咁多年無論發生咩事，佢都冇放棄過我。」

杜文澤在VCR中對阿田示愛：「一生中最大成就就係娶咗佢！」（葉志明攝）

今晚演唱會就如一個自傳式的演唱會，除了圓夢，也彌補了阿田人生中的一些遺憾。回憶起與媽媽的往事，在16歲那年她代表亞視出席一個五台聯播的舞台表演，同場的都是天王巨星，有四大天王、王菲：「佢哋唱完之後，維園嗰5萬個人拍手，但到我上台，主持人介紹「亞洲電視田蕊妮」後卻噓聲四起，讓媽媽心痛落淚：「當時我諗，我一定要上台唱完，令到觀眾拍手，因為咁做媽媽先唔會心痛。」多年後，在今晚的舞台唱《那一場風花雪月的事》後，終於等到遲來的掌聲，讓她眼泛淚光，流下忍了一整晚的淚水：「大件事，唔捨得點搞呀！」但仍打起精神，邀請歌迷一起把生活不快轉化成噓聲，全場一起「噓」後，阿田便叮囑「大家早啲返屋企瞓」欲結束演唱會。

在一片Encore呼聲下，阿田換上黑色半身tee，配闊牛記出場唱《青春常駐》、《沒那麼簡單》後，歌迷驚喜送上生日蛋糕和合唱《生日快樂》，歌迷在切蛋糕時拿出刀時，阿田笑言：「喔！你又着黑衫，又帶攻擊性武器！」在一片祝福聲下，阿田與大家約定，唱出最後一首《未來見》。

全場歌迷合唱《生日快樂》。（葉志明攝）

演唱會後接受訪問，阿田被問到會否把工作重心放於唱歌，她則笑言暫時未有想太多。至於邀請爸爸上台做嘉賓，只因父親是影響自己很深的一個人，同時最簡單的原因便是那是她爸爸：「我覺得今晚佢嘅表現係滿分，而且佢一啲都唔緊張，就上台之前都仲周圍去招呼朋友，我仲要搵佢返嚟添！」