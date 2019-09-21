姜濤Ian音樂電影《戀愛要在生日前》　女主角對邊個比較心動？

《全民造星II》即將於今月尾啟播，作為ViuTV的重頭節目，深信MIRROR一眾成員或多或少也會有點壓力。12位成員中，姜濤和Ian陳卓賢這些核心成員相對能放心，兩位率先單飛推出個人單曲，不但代表著經理人花姐對他們的愛護，同時ViuTV也特意配合二人的新歌，拍攝音樂電影《戀愛要在生日前》，進一步擄掠女粉絲們的心。

姜濤飾演一位蛋糕師，拍攝過程吃了不少蛋糕。 (資料圖片)

《戀愛要在生日前》與網絡小說平台「tbc…」合作，由黎特編劇。內容講述由姜濤及Ian分別飾演的死神，遇上了平凡女生Cathy，隨即陷入三角關係。雖然兩位也是非常新晉的演員，不過拍攝團隊紛紛表示對二人感到驚喜。導演吳柏羲表示：「姜濤埋位前都好鍾意講笑，我就會懷疑到底佢會唔會一開始就做得到呢？但一埋位佢又可以勝任演員嘅工作，加上好快拿握到語氣，知道我哋想要乜，所以其實都幾驚喜。」

為了今次音樂電影的演出，姜濤更需要不停吃蛋糕，連女主角黃曉文也表示：「佢一見到蛋糕就不斷食，第一次去cooking studio拍整蛋糕，佢本來以為係去西餅店，當佢見到一個蛋糕都冇，佢就好失望，證明佢真係超級為食。」而姜濤又為自己辨解：「我為咗呢套微電影瘦身一段時間，就係等拍攝嗰兩日。因為我個角色係甜品師，劇本話會做好多蛋糕，我就以為可以去西餅店食嘢，不過導師最後買咗8個蛋糕我都食晒。」

不少女粉絲可能最緊要是姜濤和電影女主角之間的關係，姜濤也相當識做，自己向粉絲備案：「以前同女主角拍過一個廣告，當時第一次見大家都冇乜嘢講，所以比較尷尬。出道後先再有見面嘅機會，今次同佢有一個認識嘅基礎。」女主角大讚姜濤謙虛真誠，更笑指：「佢好貪靚！手機殼後面都有鏡，比我更貪靚。」