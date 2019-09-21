陳健安創作《告別的藝術》經歷情緒低谷：粗口先可以承載到負能量

今日陳健安舉行首張個人專輯《本原》的發佈音樂會，破格地選址在近來的打卡熱點「南豐紗廠」，想不到𥚃面竟然別有洞天，隱藏了一個開Live好地方，樓底足有三層高的室內空間，回音效果一流。On仔陳健安出場時帶著頌缽，先與在場觀眾進行簡單的心靈淨化儀式，莊嚴之餘又不忘搞笑本色。

今日陳健安On仔在南豐紗廠舉行專輯發佈會，邀請樂迷及圈中好友到場欣賞。 (葉志明攝)

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在賴映彤的伴奏下，On仔先唱出第一主打《一吻穿越四十六億歲》及第二主打《在錯誤的宇宙尋找愛》。準備唱出早前大熱的《告別的藝術》，On仔又分享了這首歌曲的意義所在：「呢首歌係我情緒最差，2018年1月17號。突然間就出現咗呢個旋律，創作過程間，我嘅情緒就得到排毒，送呢首作品比大家。」

唱畢《告別的藝術》，On仔又進行了「本原族族長登基大典」。作為準族長，On仔邀請出釗鋒及Jase兩位好戰友一起以青春之名立下誓言改變世界法則，在臉上抹上白色的圖騰，唱出《以青春之名》，重現出MV的造型。

On仔又邀請了好戰友釗峰和Jase到場一起立誓。 (葉志明攝)

再唱出親自作曲填詞的《與慾望對話》，其實歌曲早於2013年On仔在巴塞隆拿已寫好，不過當時監制認為曲風未必適合C AllStar的風格，故此擱下至今。隨著專輯的推出終於能面世，今日公開演唱，果然是首次在On仔身上找到這種稍稍離經叛道的搖滾風格。

由於《與慾望對話》早於2013年已寫好，今天終於可以公開演唱，On仔顯得特別投入興奮。 (葉志明攝)

On仔又即場推介了東野圭吾筆下小說《解憂雜貨店》：「入面有個故事令我嘅價值觀改變咗，有一個好潦倒嘅音樂人，為咗賺錢佢去到孤兒院唱聖誕歌，而佢其實並唔想唱呢啲聖誕歌，當佢唱嘅時候，啲小朋友聽得好開心，唯獨有一個小女孩毫無反應。直至呢位音樂人唱自己嘅原創作品，呢位女仔開始抬頭集中精神望住音樂人，後來音樂人問呢個女仔點解，個女仔好簡單咁答：因為好聽。後來一晚孤兒院火燭，呢個女仔嘅弟弟喺火場失縱咗，音樂人衝入火場救咗個弟弟，可惜自己葬身火海。過咗好多年之後，個女仔好想多謝呢位音樂人，於是將音樂人作嘅歌留落嚟，最後佢成為咗一個好出名嘅歌手。」On仔解釋：「呢一刻我哋做好多嘢可能都未必有成果，甚至到離世都冇結果，不過最重要係要有希望、要有信念，覺得啱嘅事實堅持去做，唔好諗得太短視。」原來這故事改變了On仔看待事物的方式之餘，更令他寫下專輯內最後一首歌《重生》，這首歌亦完美為今次音樂會作結。

On仔即場分享了《解憂雜貨店》的故事是如何改變了他。 (葉志明攝)

接受訪問時，On仔表示以頌缽的形式開場其實是一個日常習慣：「我近呢一兩年，平時都會許願，上年逢初一十五都會做呢個動作。許願嘅過程就係要自己敲頌缽進入狀態，而今次專輯同發佈會都係一趟靈魂覺醒嘅內觀旅程，所以我將平時自己嘅生活習慣同大家分享。」

提到《告別的藝術》這首作品，其實On仔也曾於社交平台上分享，歌曲demo的歌詞有著不少粗口：「因為呢首歌係我情緒好差嘅時候創作，過程中有啲粗口係因為，我覺得有啲能量係要用粗口先承載到。不過形象上，大家暫時唔會見到我呢一面，之後再睇下有冇機會。所以呢首歌嘅填詞人部份就好重要，因為佢要將一啲英文粗口變成好優美嘅文字。」