【專訪】爺爺入院竟成Hater狙擊焦點　曾樂彤只有一件事可以做

青春的一部份代表了跌跌碰碰、橫衝直撞，那時候的自己稜角分明，想着人生苦短應活在當下，把自己放在首位。青春的過度期，總會有一個轉捩點讓你醒覺「不要把自己看得那麼高」，學會把當下的情緒火花收起，換位思考，這便是成長。曾樂彤，在KOL時期備受網民熱捧，出道頭一年將各台新人獎逐一攬下，看似一帆風順的進程，卻殺出「程咬金」——KKBOX事件。 在不間斷的工作中沉澱和反思，讓她在不再是新人的一年裏繼續學習，把經歷化作旋律和歌詞，以音樂和樂迷分享她的「成長」。 攝影：黃寶瑩

「人云亦云」變「有碗話碗」 再學識「退一步海闊天空」

填鴨式和家長式教育是香港的「常態」，人人也養成「順得人」的性格，但說穿了就是缺乏思考、不問因由。曾樂彤也不例外：「其實我中學轉校之前，都係一個人哋講咩我做咩，人哋覺得啱我就做嘅人。」

想不到今日「有碗話碗，有碟話碟」，前身也是人云亦云的一群，到底是甚麼讓她有這麼大的轉變？就是轉到一個鼓勵發問，讓你放任去闖，甚至不怕你挑戰權威的學校。有一件事她印象非常深刻：「有次學校要熄WIFI之類，咁我哋同班同學就喺創意大道寫『We need communication』，就係唔想學校單方面做決定，而冇先問過我哋。」

溝通是解決矛盾的第一步，但未必人人都能接受。正式投身社會後，她感受特別強，更體會到各人有各自的工作模式，有些底線不能逾越。「我以前成日會問『呢樣嘢係做咩㗎？』但出咗嚟社會做嘢之後，學識有啲人會有習慣嘅工作模式，咁我就要後退返啲。」

曾樂彤分享在中學轉校後，因老師的教學方法，讓她的性格改變。（黃寶瑩攝）

爺爺入院竟成Hater狙擊焦點 曾樂彤激動過後選擇……

身為公眾人物爭取曝光是常識吧！在製造話題同時，又要顧全形象，順着大眾的期望去走，這卻是一輩子的課題，因為沒有課本會教你如何準確拿捏。曾樂彤還是YouTuber的時候，雖然較少分享個人情感，但都會選擇性回覆對自己有誤解嘅留言；到成為歌手後，她把那些誤解看得更輕。

看輕不等於看破，有件事她仍然耿耿於懷：「上年年頭攞獎，因為我爺爺有事入咗醫院，所以連慶功都冇去到。當時我記得有個hater，話知道我爺爺有事之後，希望佢永遠都出唔返醫院，而呢啲事係我一直都面對緊。」黑粉「挑機」從來都不理性，沒來由地人身攻擊，甚至口出惡毒的的咀咒，嘴巴長在別人身上，面對惡意攻擊，能做的就是選擇安慰自己。

不還擊不等於懦弱，只是豁達地面對自己無法控制的事，曾樂彤淡然說一句：「一步一步行落去，好多事都會變得模糊，好事又壞事都好，長遠睇返都係一件小事。」

或許每個藝人都曾面對Haters，能否走下去，就看你如何調節自己的心態了。（黃寶瑩攝）

「#micnlm」的教訓 沒有挫折怎能急速成長？

大眾看明星，兩年時間如行雲流水，一迅即逝；親歷其中的人，卻別有一番滋味。曾樂彤出道兩年，外表是陽光少女，內心卻穩重縝密，何以有如此強烈的反差？皆因一次切膚之痛的教訓。今年初，曾樂彤在KKBOX頒獎禮演出時被網民懷疑咪嘴，隨即在Instagram貼上彩排片段自清，並加上「#micnlm」的標籤，引來熱議和圍攻。對於當時自己的言論，她再次解釋：「其實當時都道咗歉，如果當時大家因為我講嘅嘢而受到傷害，我會覺得抱歉。而之後，我都會更加謹慎去講嘢。」

黑粉一直存在，加上這次失言招致攻擊，雖然是重創，但同時是寶貴的一課。還是普通人的時候，她可以肆無忌憚不平則鳴；成為公眾人物後，即使再憤怒，也要慎選聆聽者，才敢將心事傾訴。「希望有個平衡啲嘅心態，有時都會有唔開心嘅，或者當下真係好嬲嘅話，我會選擇同身邊嘅人去分享。」一般人會覺得這是包袱，但換個角度思考，這是令你急速成長的關卡。

曾樂彤表示，在「#micnlm事件」後會更慎言。（黃寶瑩攝）

放下少女味 《存在》淡然唱出成長必經的痛

曾樂彤慶幸這些波折讓她變成有故事的人，把挫折和經驗轉化成她的養分，將切身經歷投放到歌曲之中，聽眾也能聽到她的歷練。「所有嘢既然做咗，就應該自己去承擔，然後路就繼續行。有陣時我覺得就係因為發生咗件咁嘅事（#micnlm事件），所以《存在》呢首歌會適合我唱。冇經歷過呢件事，大家見我一個陽光少女咁樣去唱首《存在》，可能係冇人想聽，所以任何事都會有好或者壞嘅影響。」

《存在》在月餘前推出，有別初出道少女味重的作品，這次剖白了成長中的無奈和不適應。「當初我有諗，好唔好激動啲咁去唱，或者唱得情感豐富啲、好似控訴返啲嘢咁去唱。但監製同我講，淡淡地去唱可能會更好。因為大家嘅成長都會有挫折同矛盾，但隔一排，你會發現點都要去面對呢啲必然會發生嘅事，所以淡淡然先係可以陪到歌迷一路聽落去嘅狀態。」她還透露，為《存在》錄音時參考了林憶蓮《哭》的唱法：「嗰陣監製Cuson畀咗呢首歌我聽，我聽落覺得聽極都唔厭，其實歌詞重覆咗幾次，但係林憶蓮就用咗三個唔同嘅態度去講一個咁嘅故事。可能一開頭(錄音)靠模仿，之後先搵自己嘅方向，希望將來會有更加明顯嘅改變。」

曾樂彤於本年推出《存在》及《永恆少年》兩首新歌。（黃寶瑩攝）

機會留給有準備的人 做好能力範圍內的每件事

除了音樂作品，曾樂彤亦在演戲方面多作嘗試，在《彩虹交匯處》、《PTU機動部隊》的演出讓觀眾眼前一亮，連導演都在微搏上開名讚賞。她覺得演員身份很被動，能夠參演《PTU機動部隊》也是「恰巧碰着剛剛」，原定演員因簽證問題無法出，她才能與導演見面。「好多嘢都係要隨時準備好，個機會跌落嚟你就要盡力做。」

雖然演戲處於較被動的身份，但她對歌手身份已有清晰的計劃：「希望可以出一隻完整嘅作品，圍繞一個主題嘅作品，慢慢做出嚟，而獎項同點擊呢啲既然控制唔到，我都盡量唔去為意。」剛好在專訪出街前，曾樂彤再推出新歌《永恆少年》，向這個目標踏前多一步。

《存在》一曲花了4至5天的時間錄製。（黃寶瑩攝）