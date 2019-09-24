Pandora首個音樂會《The Opening》：去到60歲都要爛玩

今年樂壇相當繽紛，大型演唱會一個接一個，樂迷搶飛潮也是一浪接一浪。不過在神枱級歌手開騷的同時，其實不少樂壇後浪也在默默地向前方湧來，新晉樂隊Pandora亦將於10月6日舉行首個音樂會，同時將新專輯的完整面貌帶給樂迷。Pandora經歷過成員離隊2年，今次的重組可別具意義，讓樂迷重新認識Pandora之餘，也讓成員們重新了解自己。

首次開騷，選址於近年的新興場地TTN This Town Need，Pandora早於4、5月已開始籌備音樂會相關事宜，包括影Poster、專輯製作等。雖然有充足時間準備，不過主音Tony也笑言：「有時我哋講就天下無敵，其實做起上嚟就有心無力。第一次搞自己嘅音樂會，總係有啲嘢會甩甩漏漏，不過唔緊要，無論幾困難，我哋都好享受呢份要堅持落去嘅心情。」結他手Lo Wa又補充：「其中一個難處，因為我哋今次唔係出單曲，而係整張專輯，所以要好細緻咁將歌曲排序，令聽眾可以好舒服咁聽晒整張專輯，比我哋想像中原來要更花功夫。」

今次開騷，時間是一項大挑戰，幸好Pandora早於5月已開始準備，才不免太「漏甩」。 (資料圖片)

作為新晉樂隊，Pandora四人不論在作品還是個人風格上，也會予人一種少男感。今次合力完成了新專輯以及音樂會，各個成員也覺得自己有所成長，主音Tony雖然笑指不想「大個」，不過他又道：「由第一日錄音直至而家，我覺得我哋嘅技巧會比之前更放，完整表達歌曲嘅情感，其實呢種感覺好微妙，因為最初唔識揀聲，信心唔夠就會慢慢封閉咗自己。」低音結他手廷肇插嘴：「音樂上我哋都有成長，不過心智上就冇乜成長，係頭髮長咗少少。」Tony辨駁：「因為我哋要保持住青春嘅感覺，所以一定要爛玩，我諗去到60歲都係咁。」Lo Wa亦道：「接受唔到自己好認真好成熟嘅樣，呢件事好攰！」

Pandora一向予人少男感覺，他們直言：「去到60歲也要爛玩。」 (資料圖片)

今次音樂會當中，Pandora除了演繹自家作品，當然也要分享一些「個人喜好」，故此亦會翻唱不同類型的歌曲，低音結他手廷肇首先暗示：「我揀咗一首英文歌，歌詞好有意思，因為係關於朋友，所以好想帶呢個訊息畀咁多樂迷。」而主音Tony亦先賣關子：「揀歌途中其實有好多次改變，因為一直都思考緊應該透過歌曲表達啲咩。不過我哋每人都會有solo部份，所以其實我哋彼此都唔知對方揀咗啲咩作品，每位成員都可以有自己嘅特色。」就連一向沉默寡言的鼓手Michael也道：「我本身都打算喺演出入面有翻唱部份，或者Rap都得。不過諗咗一陣，都係覺得打鼓好啲。」

四位成員也會帶來自己的心儀作品。 (資料圖片)