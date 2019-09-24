Super Junior隔9年齊人出新碟　原來佢曾「含淚」寫悔過書？

Super Junior出道於2005年，在2010年開始隨着成員需要當兵，直至今年圭賢結束兵役，終於能以完全體回歸樂壇，並宣布第九張專輯《Time_Slip》將於下月14日推出。Super Junior在音樂上的成績有目共賭，成就他們在K-POP中的一段佳話。但一路走來，有「宇宙大明星」之稱的金希澈卻霸氣如往昔，你又知不知道他另一個身份是「SM傳說中的練習生」？

Super Junior將於下月推出新專輯《Time_Slip》。（Super Junior Facebook圖）

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希澈在2002年時簽約成為SM娛樂的練習生，先以演員身份出道，再以組合Super Junior的歌手身份出道。當年，希澈曾與公司鬧翻，直接離開首爾回到江原道老家，一度結束練習生生涯，亦就此讓他成為「SM傳說」。早在在SM選秀時，希澈已因為迷路而遲到半小時才開始面試，但得到評審破例，才成功完成面試被選上當SM的Vocal練習生。

在接受練習生訓練一段時間後，希澈原被安排於搖滾樂團TraxX出道，但公司所要求的搖滾風格與他所想像的有落差，遲遲也沒有唱那些安排的歌，因而被罰寫「悔過書」，他寫下「真的不知道自己做錯了甚麼，既然公司要我寫，我便寫了」。寫下如此狂妄的反省後，公司雖然沒有與他解約，但把他在即將出道的TraxX中淘汰，便讓他氣得私自離開公司回到老家，更開始在夜店遊離，放縱自己於跳舞和酒精之中，這便是希澈練習生中斷的時期。TraxX的吉他手政模和東方神起的允浩來到希澈家，勸他回到公司向SM代表金秀滿認錯，或許能補救，不至於被解約。誰知道，金秀滿不但沒有責罵打鬧，更建議他先以演員身份出道，實在讓人難以想像，而一直流傳讓希澈能如此放肆的原因，則是因為他的帥氣。

希澈與Super Junior成員圭賢合照。（希澈Instagram圖）

在韓國，想成為歌手或演員都必先成為練習生，經過一般為期數年的訓練和多次評測後，才能成功出道。而練習生的生活真是非常人可想像，只因訓練、飲食習慣以至生活作息都要跟足安排。在綜藝節目《清潭洞111》可看到練習生的日常，AOA雪炫在出道前，在違反公司的體重要求（超過50公斤便要減肥）後，在體重管理期間偷食炸雞被發現，已嚇到臉色鐵青立即放下食物。N.Flying更在評測時因表現不佳，而被擱置回歸計劃，可見練習生地位之低，更顯希澈在SM中的傳說地位。