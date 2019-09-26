【周杰倫演唱會】優先訂票系統完勝舊方法　網民買唔到飛一樣讚！

今日《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2019香港站》在早上11點開始優先訂票，為了配合樂迷及市場需求，今次周董選用了新方法，便是透過Klook app作優先訂票。雖然不是正式的公開發售，不過今次作為試驗，也顯出了Klook app比傳統城市電腦售票網的優勝之處。門票更於50分鐘內已完全售罊，不少網民也表示，這種「短期決戰」的方法似乎更適合一眾打工作的口味。而Klook app能在今次優先訂票發揮如此出色的成效，主要有三大優勢。

1. 排隊制更公平

以往搶飛一族在城市電腦售票網買飛，也會經歷一種共同惡夢，便是「撳爛F5都未撳到」。由於城市電腦售票網的伺服器未能承載過多用戶同時登陸，故此購票時用戶總是會被分流到另一頁面，等待自己能進入購票頁面的一刻。不過這過程既難捱又浪費時間，雖然「F5玩法」已經過時，用戶不需再人手按下F5更新，但在城市電腦售票網的分流頁面中，就似是無止境的等待，永遠也不知道何時才輪到自己，只好死死地坐在電腦面前「等運到」。

而今次Klook app以排隊制方式售票，先到先得，更會顯示出自己身處隊列的位置，用戶便能大概估算等待時間，同時可以處理其他事情。

即Click睇下優先訂票系統點操作！(網頁截圖)

2. 門票餘額一目了然

以往在城市電腦售票網購票，分流頁面也會顯示出門票餘額，不過數字每小時才更新一次，對不少用戶來說，也難以得知最新狀況，更惶論是心儀位置還有沒有餘額，有時可能等足幾小時，最後才發現自己預算睇騷的日期經已沒有門票。

而Klook app在這方面亦明顯做得較仔細，每個日期、每位價位均有顯示門票的淨餘比率，即使排到途中發現心水日期經已爆滿，也能早早作出預算。

即Click睇周杰倫靚仔樣，望梅止渴先！(資料圖片)(按圖放大)

+ 6 + 5 + 4

3. 伺服器承載量高

每逢大型演唱會，必定吸引大量樂迷同時進入售票網買飛，而以往城市電腦售票網的伺服器承量量不足，有時足足等了半晝，門票可能才售出了一半左右，可以想像大部份用戶也是一直在白等。不過Klook app今早顯示出，同時可以有高達數萬用戶排隊，也影響不了購票進程，而且過程簡單快捷，大大提高售票效率，結果50分鐘內便把所有優先訂票的名額全數賣出，完全適合講求效率的香港樂迷。