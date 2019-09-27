林欣彤宣布年底開騷　聲帶、情緒真係預備好？

林欣彤（Mag）昨晚在觀塘舉行KKBOX《音樂小K地》Mini Live Show，樂迷把小小的場地擠得水洩不通，令距離更近，氣氛也更熱鬧。騷前阿Mag透露今次Mini Show是為年底演唱會試水溫：「年尾12月27號會開騷，希望到時一切順利啦，同埋依家都已經籌備緊㗎喇！」希望樂迷能入場支持！

林欣彤昨晚舉行KKBOX《音樂小K地》Mini Live Show。（陳順禎攝）

昨晚Mini Show有歌唱，又有遊戲玩，就如一個小型見面會。阿Mag在樂手Nick和Wilson的伴奏下，坐在木質高腳櫈上投入地唱了《玫魂式體驗》和《光源》，而歌迷也默默跟隨節奏打beat。她又與樂迷分享了自己的小基地——睡房：「平日無論練歌啦、瞓覺啦、定係hea時間，我都會留喺房！」

阿Mag宣布年底開騷，希望樂迷能入場支持。（陳順禎攝）

過往曾因失聲而取消演出的阿Mag表示，聲帶已經回復狀態，日常生活和唱歌都冇問題：「做運動可以keep住情緒同身體都健康，做運動個人都開心啲，又減到壓。同埋最緊要係我嘅情緒同受壓指數，呢兩樣嘢都okay嘅，聲帶都會冇乜嘢。」解決了歌手最擔心的問題，接下來又有演唱會，不知道阿Mag會否計劃把近年推出的單曲整理一下，再推新碟呢？「依家暫時都冇咁嘅idea，因為依家出碟係好難嘅事，所以暫時都係以單曲咁去推出先，如果真係有機會（出碟），我都會覺得好開心！」

雖然場地細小，但阿Mag唱得投入，歌迷也聽得陶醉。（陳順禎攝）