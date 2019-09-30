【金宵大廈】片尾曲神秘女聲係邊個？　佢原來曾經係全國60強女聲

TVB劇集《金宵大廈》正在熱播當中，除了劇中貓咪靚寶成為焦點外，其實戲外不少周邊資訊也成為劇迷的探討範圍，其中之一便是劇集的主題曲及片尾曲。眾所周知，今次劇集的粵語主題曲《今宵多珍重》由譚嘉儀主唱，不過很多人卻不知道同樣是《今宵多珍重》，但國語版片尾曲又到底是由何人演釋？答案便是谷婭溦Vivian。

近日不時在《金宵大廈》的片尾曲聽到一把神秘女聲，原來主唱人便是谷婭溦。 (網絡圖片)

前名谷微，後來改名作谷婭溦，其實Vivian演繹國語版《今宵多珍重》時，情感及技巧絲毫不比譚嘉儀輸蝕，歌詞可說是更能表達出歌曲原版的神髓，不過可能Vivian本來的作品不多，所以大家才走漏眼。其實單從唱歌來說，谷婭溦的戰績絕對是耀眼非常。

畢業於武漢音樂學院，又曾在美國波士頓音樂學院修讀研究生，谷婭溦早於2009年已參加湖南衛視舉辦的歌唱節目《快樂女聲》，當時的她還只是19歲，便從長沙賽區20強成功進入全國60強，實力不可小覷，當時讓她從眾多參賽者當中突圍而出的，便是翻唱了孫燕姿的《天黑黑》。

先後參加《快樂女聲》及《華人星光大道2》，當時谷微的樣子還是相當青澀。 (網絡圖片)

十年光陰，谷婭溦轉眼間已成為了今時今日的美人胚子

+ 9 + 8 + 7

2011年，谷婭溦推出了首支個人單曲《想家》，隨即在2012年又遠赴台灣參加《華人星光大道2》，在百人以上的參賽者中排名第4。不過她事業的轉捩點，卻是發生在2014年，當時她以踢館者身份到港參加TVB的歌唱比賽節目《超級巨聲4》，更得到了亞軍位置。結果就如大家所知，最後在2015年正式簽約星夢，成為了星夢及TVB旗下藝人。

不過加入TVB後，谷婭溦的事業其實並未如願般順風順水，更莫說是大紅大紫。由於要重新適應語言的關係，她需要由主持做起，節目包括2017年起於TVB8主持《娛樂最前線》以及2018年加入J2的《無間音樂》。雖然主持節目跟音樂緊扣，但幾年下來，她推出的個人單曲卻寥寥可數，包括了2016年的《安守本份》、為《警犬巴打》插曲翻唱《聽海》，以及今年推出的《哭牆》和《今宵多珍重》。雖然苦等10年，幸好終歸有回報，今年尾準備推出她的首張個人專輯，到底會收錄什麼作品，樂迷便要拭目以待。