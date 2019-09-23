【金宵大廈】梅姐都唱過《今宵多珍重》　譚嘉儀：最初唔知咁幽怨

近日TVB劇集《金宵大廈》憑靈異題材成功彈出，食正香港人喜歡玄幻故事的口味。劇集水準高，不但是故事脈絡引人入勝，不得不讚，製作團隊及剪接也相當用心，就以第一集開首為例，簡直將譚嘉儀主唱的主題曲《今宵多珍重》運用得出神入化。作為一套靈異劇集，營造氣氛是相當重要的一環，《金宵大廈》第一集首4分鐘，摒棄了傳統播完主題曲才正式進入劇集內容的做法，反而把陳山聰的一段撞鬼戲與主題曲混剪，帶出了譚嘉儀版《今宵多珍重》的幽怨感覺，主題曲終於實實在在地緊扣著劇集主題。

接受「01眾樂迷」訪問時，譚嘉儀笑言《今宵多珍重》的錄音過程中，其實她並不知道剪輯出來的效果讓人如此驚喜：「當時監製朱俊傑同我分享咗好多故事，令我代入呢首歌。因為歌詞比較懷舊，所以都要細心分析一下，但當時監製要我想像要同情人分開嘅不捨感覺，佢就不斷去搵我最幽怨最Sad嗰把聲出嚟，最後都錄咗兩日先完成。」而歌曲出街後反應熱烈，嘉儀也透露已完成了拍MV的過程，即將與樂迷見面。

譚嘉儀近日再次翻唱經典作品，為《金宵大廈》演唱主題曲《今宵多珍重》。 (網絡圖片)

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當然，資深樂迷也會知道，廣東話版的《今宵多珍重》是陳百強1983年的作品，當時的版本沒有新版的哀怨，相反卻是輕快又不失典雅。國語原曲創於1961年，由內地「抒情歌后」崔萍演唱，至今橫跨半個世紀，現時再聽有種老上海的懷舊，而陳百強當年決定改編此作，亦分享了一個故事。

1989年Danny接受《歡樂今宵新幹線》的訪問，胡楓問到他為何會對《今宵多珍重》有著特別的情意結，他解釋：「有一次在金唱片頒獎典禮，正是由崔萍小姐親手頒獎給我。當時我正籌備新專輯，突然靈機一觸便打算把此曲改編，當時還未有舊曲重唱的概念，所以還挺有新意。」

陳百強版的《今宵多珍重》始終是不少香港樂迷的最愛，他亦曾解釋為何會翻唱此曲。 (影片擷圖)

《今宵多珍重》誕生了58年，除了今次谷婭溦及譚嘉儀為劇集分叫翻唱國粵語版外，其實不少天王天后也在不同場合翻唱過此作，甚至說是「翻唱歌之王」也絕不為過。1986年，梅姐梅艷芳便在《歡樂今宵》翻唱過國語版；1990年的《90年度十大勁歌金曲第三季季選》當中，蔣志光與當時剛出道的王菲亦有合唱過，這個組合實在相當驚喜！而這首作品的長青程度，幾乎橫跨整個80年代，98年《與星同遊大匯演》中，周華健、劉德華與陳慧嫻更混唱了國粵雙語版本。