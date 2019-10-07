林宥嘉開騷丁文琪母子撐場　現場聲太大兒子酷比「受驚」超可愛

林宥嘉《idol》世界巡演日前於高雄小巨蛋舉辦第二場，高雄場首唱新歌〈少女〉，談到近期網路掀起「兜圈真的很難唱嗎」接唱挑戰，他在台上揪萬人合唱，也打趣說：「有些事就是很莫名其妙，明明你做了一首新歌，但大家卻瘋狂唱你4年前的歌，真的是What the fabulous。」

林宥嘉日前於高雄小巨蛋開騷。（Facebook@華研國際）

屏東出身的他，此次返鄉開唱特別加碼，35首歌唱好唱滿，許多歌曲的視訊也全新升級改版，誠意滿滿！一開場林宥嘉揹著白色電吉他升至半空開唱，一連演唱〈一點點〉、〈請說〉等歌，他先是正經自我介紹後，突然露出怪叔叔的姿勢大喊「耶」，而後又正經表示演唱會高級又有質感，然後又突然手比愛心裝萌，宛如人格分裂般，搞笑要粉絲記得抓準他的節奏。

林宥嘉《idol》世界巡演舞台效果極華麗。（Facebook@華研國際）

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林宥嘉在演唱〈拾荒〉時，投入在歌曲情境中、情緒激動，他打趣：「有時候付出的感情覆水難收，每場都會有某些歌跟自己有些連結、有點瘋掉，但能透投入唱歌的時候，真的真的真的覺得自己『靠，特別帥』。」坦言台下太多自己最愛的親友在場，疑似打開他的「謎樣開關」，還打趣說：「今天林宥嘉好像比昨天厲害很多，昨天的朋友，I’m so sorry。」

林宥嘉在演唱會上不停開玩笑。（Facebook@華研國際）

在演唱過去《超級星光大道》比賽的成名作〈走鋼索的人〉後，感性表示從小不知道自己會做什麼，只一直被稱讚唱歌好聽，去參加歌唱比賽時其實很迷惘：「若跟其他縣市比起來我微不足道，那我還能做什麼？」話講得正經，引起台下一片靜默，他又說：「我剛講的話太走心，還是你們有點想睡覺，這樣不行！我們要振作一下精神，嘿！我只要一認真大家就會不敢講話，你們現在快點聊天、滑IG。」非常爆笑。

此次返鄉開唱，光是到場支持的親友團就超過100人，老婆Kiki丁文琪也帶著兒子酷比台下欣賞，為了怕現場聲音太大嚇到酷比，還讓兒子戴上耳罩，只見他一雙大眼搭配吃驚臉直盯著台上，模樣相當可愛。《idol》世界巡演總計巡迴18個城市、22個場次，高雄一連2日2萬張門票售罄，也讓此次巡迴觀看人數破20萬人次。

丁文琪也帶著兒子酷比台下欣賞。（Facebook@華研國際）

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