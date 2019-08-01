網傳江蘇衛視封殺台灣藝人　年底跨年演唱會簽好約都取消？

近日內地文化和旅遊部方面，繼發出暫停47個城市內地居民赴台個人遊之外，更盛傳娛樂產業方面都會全面實施封殺台灣。網上盛傳江蘇衛視將是第一間電視台實施該項政策，將會暫停一切同台灣﹑台灣藝人有關的合作節目。對於事件愈傳愈熱，江蘇衛視方面就在昨晚（7月31日）立即發出聲明，表明只是傳聞一則根本就是捏造事件，將會對散播謠言的網友追究。

微博盛傳江蘇衛視將會封殺台灣藝人。（微博圖片）

自內地發出暫停內地居民赴台個人遊措施之後，網上就立即傳出江蘇衛視將會終止與台灣方面的一切合作。據網友貼出指是江蘇衛視有人在微博朋友圈中發出的貼文所指，指出電視台將會在8月1日開始，一切同台灣合作的節目，包括藝人﹑經濟﹑民生等的各方面宣傳將會暫停，而且一早簽訂好的年底跨年演唱會都會取消台灣藝人的演出，全面對台藝人進行封殺。

事實上，江蘇衛視同台灣藝人方面有非常多合作，其王牌音樂節目《蒙面唱將猜猜猜》幾乎每一季都有台灣藝人參與，就好似陶晶瑩 ﹑Ella（陳嘉樺）﹑侯佩岑，即將會有第四季添。而每年的年底跨年演唱會，江蘇衛視都會邀請非常大牌的台灣歌手﹑藝人演出，就好似蔡依林﹑林志玲﹑林宥嘉﹑潘瑋柏等人。另外，其製作的綜藝節目就好似《我們相愛吧》﹑《最強大腦》等都有台灣藝人參與，假若事件屬實影響將會非常大。

陶晶瑩﹑Ella﹑侯佩岑經常同江蘇衛視合作。（微博圖片）

不過幸好只是傳聞一則，江蘇衛視發出聲明表示網上散播的內容均是不屬實的。而且電視台根本沒有發出任何指令，另外散播者更不是電視台的員工，認為網友就是造假內容。因為事態嚴重關係，江蘇衛視亦唔會放過造謠者，將會依法追究法律責任。

江蘇衛視發出聲明指出網上謠傳是假的。（江蘇衛視微博圖片）

江蘇衛視經常合作藝人：