細數10大台灣「國民老公」　張孝全僅排第9？冠軍簡直男女通殺！

還記得前陣子男星張孝全無預警爆出早已結婚的消息嗎？不少「張太太」們聽聞後都心碎不已，畢竟平常出現在電視上時，總讓人開心不已，雀躍的和身邊朋友說「我老公又上電視了。」然而，最後結婚的對象竟然卻不是自己，如此震驚的消息又怎能讓人不心碎。

不過沒關係，今天我們就要特別利用《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，到底台灣的男藝人當中，還有哪些人在網路上總是有一群搶認老公的地方「太太」們，擁有國民老公知名當之無愧！

第十名、言承旭

因演出《流星花園》中道明寺而爆紅的言承旭，模特兒出身的他，有着俊美出眾的外型，加上高挑的身高，全身上下都散發出迷人的魅力。感情生活也是大家關注的焦點，過去言承旭曾經和林志玲傳出戀情，分手後還一度謠傳複合，直到日前在東京舉行的見面會上，脫口而出「感謝女朋友」林志玲才尷尬否認不是她，但也道出言承旭現在熱戀中的事實，讓網友敲碗「哪個言太太快自己出面承認！」。

第十名、言承旭。（視覺中國）

第九名、張孝全

近期讓無數地方太太心碎的國民老公，絕對非張孝全莫屬了！日前張孝全突然無預警遭爆出，早在2018年12月就已經登記結婚，對象為交往兩年的女友，且兒子也已六個月大，讓網友們紛紛直呼太突然，還沒做好失戀的心理準備！

擁有成熟男人魅力的張孝全，精湛的演技讓許多人一秒被圈粉，多次在影劇中飾演同性戀，也讓他成為同志圈中的人氣天菜，魅力無法擋！

第九名、張孝全。（視覺中國）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月23日至2019年05月22日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『國民老公』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10大台灣「國民老公」。（DailyView網路溫度計）

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