《香檳女狼》裡的貓系人生　原來鄧小巧都係忠實貓奴

鄧小巧今年可說是音樂力爆發得相當強勁的一年，自年頭推出專輯《No Coincidence》後，又急不及待多派了好幾首作品，包括《精神餵飼》、《迂腐》以及最新的派台作品《香檳女狼》。如果有聽頭兩首作品，便大概會知道今年小巧放了不少心思在北歐電音的風格上，放在廣東作品當中，新鮮感及型格兼並。不過再聽聽新作《香檳女狼》，又回到了廣東作品的基調上，讓人突然又想起，其實小巧抒情作品也毫不輸蝕。

《香檳女狼》減走了前兩首作品的電音元素，還原到銅琴、大提琴、人聲這些最簡單的組合，卻與歌曲主題相映成趣。《香檳女狼》，大概是現代都市女性的最佳描寫。小巧為歌曲解話：「我哋都市女性喺城市入面生活，要面對好多社交，有時又唔想失去自我，又會覺得同社群格格不入，喧嘩過後想有個時候安靜落嚟，自己一個人，所以好想返到屋企。」

MV當中，除了小巧和女演員Rachel外，還有另一個焦點為MV錦上添花，便是MV中出現的一歲虎紋貓女。其實這隻虎紋貓是由MV取景單位屋主所養，毫不怕生，作為重要演員之一，牠的可愛實在是搶去了不少戲份，就連導演看見牠後，也臨場為牠加戲，戲份與小巧平分秋色。

MV中的虎紋貓女成為焦點。 (資料圖片)

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雖然歌詞當中把都市人描述為狼，是群居動物卻又孤高享受獨處。不過想深一層，其實以貓系人生去形容，同樣貼切。尤其近年都市人養貓的傾向逐漸上升，原因無他，可享受獨處空間之餘，又讓自己在生活的寂寞中尋求撫慰。而鄧小巧本身也在家中收養了好幾隻流浪貓，難怪拍MV時她不禁笑說一句：「大部份嘅貓都係癡線，同大部份嘅女人都一樣。」

其實小巧屋企都養咗幾隻流浪貓，包括相中的「獨獨」。 (網絡圖片)