Ed Sheeran遭批卡通紋身似足大便！網紅刺青師劣評：真的很醜

說起當今歌壇刺青最多的男人，肯定不能不提到今年28歲的英國創作歌手Ed Sheeran。這位熱衷於紋身的抒情歌王子一向以近似彩色卡通圖案風格的刺青聞名，長年累積下來，現在的Ed Sheeran已經幾乎將上半身全都刺滿文字和圖案紋身，不過現在Ed Sheeran長時間合作的刺青師Kevin Paul則公開吐槽這位男歌手的紋身「真的很醜」。

Ed Sheeran非常喜歡啤啤熊，連IG帳號亦叫「teddysphotos」。（IG@teddysphotos）

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職業刺青師Kevin Paul在接受媒體「The Mirror」最新訪問時就直言：「我認為Ed Sheeran身上大部分的刺青作品都不太好，而且我總是把同樣的話對他說，那些紋身真的醜得像屎一樣，但既然他想要這麼做，那麼就只能如此，因為那些紋身都是對他本人有所意義的回憶，像是《Pingu》是他小時候非常愛的卡通」。

Ed Sheeran幾乎只要想到什麼念頭就會去刺青，像是他就因為把最愛的番茄醬紋身在手臂上，結果讓他成為了Heinz的正是代言人。Ed Sheeran也曾經表示：「每次我感到達到了什麼新的高峰之後，我就會去刺青留念，像是我第一次到日本表演時，我就紋身了一個漢字。有些人說我的刺青看起來像是融化的蠟筆、說我像是個悲慘又負面的彩色老公公，但我認為自己身上這一切都很酷，我不在乎別人怎麼想。」

Ed Sheeran把番茄醬紋身在手臂上。（IG@teddysphotos）

不過曾經幫Ed Sheeran親自操刀超過40個紋身的刺青師Kevin Paul卻直言：「我認為他的刺青可以弄得更好看些，但那就是他要的效果。我甚至因為幫Ed Sheeran做了那些紋身而失去不少客戶，他們誤以為我只能夠做出那樣等級的紋身。」

Kevin Paul幫其他人刺青的作品，與Ed Sheeran的卡通紋身風格非常不同。（IG@kevinpaultattoo）

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