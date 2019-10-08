【謝安琪演唱會】歌曲反映人生觀　《節外生枝》到《3/8》的啟示

1.《節外生枝》

「害怕 十個月後再 沒路徑可回頭」歌曲第一句已經道出Kay當時心跡，事關2006年歌曲推出之時正值她傳出懷孕消息。黃偉文所填的歌詞簡直為Kay度身訂造，「我這半世 未算趕／何妨迷路看風光」、「捨平凡 愛動盪／人人其實有個願望」，等歌詞都在展示Kay的決心，面對是非的壓力依然不改要建立家庭的願望。總結全曲，「我所愛 我不改／千夫所責也不放」一句畫龍點睛，向全世界宣布為了所愛的人、事、物，她的信念也不會動搖。

2.《第一天》

《節外生枝》看到謝安琪信心堅定，但同時帶點徬徨，始於公眾人物的生活曝光在大眾眼中。經歷過對前路未明的擔心，在《第一天》中氣氛180度改變，溫馨甜蜜的感覺滿載，「古怪事總在前面／毋須要害怕總有我肯 為你頂天」一句已經表明一切。

3.《3/8》

《3/8》推出時，剛好謝安琪踏入30歲，即是「而立之年」；而3/8象徵著，如果人生有80歲，她已走了八份之三。「掌握青春經歷老死中間不免有唏噓／今天這一階段至少不只可以談空虛」一句表述心跡，青春的限額快耗盡，大大小小的光景也見過，心中知所分寸，接下來要做的事就如歌詞所說——「誠實地 無懼地 隨遇地 行過去」。

4.《脆弱》

謝安琪曾患上抑鬱症，但當時她沒有立刻對外界公布，直到康復後她才對傳媒公開曾患病的消息。《脆弱》一曲仿似是她的心聲，歌詞自言自語地唱著，不斷否定自己，又反問「為什麼 我不覺得快樂 也不覺得難過」。雖然迷惘，但呢喃間仍聽到她沒有放棄，其實人生就不斷否定自己再重建的過程，跌跌碰碰沒所謂，重點是找到當中的價值，昂首闊步走下去，總會迎見到明媚的風景。