梅艷芳《IQ博士》完勝日版原曲　電視台曾舉辦主唱者競猜遊戲

10月10日，是廣東樂壇一代天后梅艷芳的生忌，至今大概仍然未有女歌手能超越她的地位及專業。回想起梅姐在樂壇裡的起點，應該不少人也會想起《心債》，因為這是無綫劇集《香城浪子》的主題曲，當時作曲填詞的顧嘉輝和黃霑只聽了一次便已收貨。不過真真正正影響了香港幾代人，甚至改變了樂壇氣氛的，便不得不數上另一首早期作品《IQ博士》。同樣是電視上播映的主題曲，不過由於是經典動畫，深信3歲至80歲也無人不曉。

10月10日是梅姐梅艷芳的生忌。 (電影《胭脂扣》劇照)

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當年《IQ博士》可說是奠定了百變天后的聲音可塑性，畢竟歌喉偏中性，甚至聲線歷飽風霜的梅姐，大概沒人會想像到她會以一副小朋友嗓子去演繹作品，當時無綫電視為了這首兒歌，更舉辦過主唱者競猜遊戲。黎小田曾表示，《IQ博士》本來是給梅艷芳的姐姐梅愛芳主唱的，後來姐姐唱不了，便交到梅姐手上，其實當時並未流行兒歌市場，某程度上也是一個試驗性質，怎料最後一炮而紅。《IQ博士》的成功，隨後更改變了香港整個兒歌風氣，更多主流甚至當紅歌手願意演唱動畫主題曲，發展到後期每年一度的「兒歌金曲頒獎禮」。

動畫《IQ博士》的廣東主題曲，可說是梅姐最經典作品之一。 (網絡圖片)

不過以小童聲線去唱《IQ博士》，背後原來有一個美麗的誤會，梅姐經理人陳淑芬曾分享，其實當年梅姐為《IQ博士》錄音並不開心，覺得卡通與她的形象不乎，所以故意把聲線唱成這樣卡通，想著應該不會被錄用。怎料《IQ博士》及其主題曲也大受歡迎，後來梅姐也釋懷了，《IQ博士》亦成為了她演唱會的指定encore作品。其實除了聲線上的優勝外，《IQ博士》的廣東版編曲上也比日文原版豐富，特意加上多重弦樂，可說是完勝日版原曲。