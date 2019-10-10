【JOKER】配樂一首歌引發影迷不滿　原唱人同小丑一樣心理扭曲？

電影《小丑》(Joker)上映至今引起不少迴響，雖然故事與DC電影宇宙無關，但主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的精湛演技、暗黑扭曲的劇情，以及當中的致敬彩蛋，即使你不是DC迷也會為之驚嘆。《小丑》被視為話題之作，當中的配樂亦精挑細選，每個場景與歌曲完美融合，可謂帶給觀眾另一個思考點。

不過，《小丑》其中一首配樂惹來爭議，因為該歌曲的原唱多次干犯孌童案而被捕。

《小丑》上映至今一直是話題之作，但當中一首配樂惹來外國影迷不滿，因為該歌曲的原唱多次干犯孌童案而被捕。（《JOKER小丑》劇照）

引發爭議的配樂，出自主角Arthur「完全黑化」換裝成為Joker後，在樓梯上即興跳舞的一幕，名為《Rock & Roll Part 2》。《Rock & Roll Part 2》於1972年推出，由英國搖滾歌手Gary Glitter作曲及主唱，當年更登上Billboard百大單曲榜，勢頭強勁。《Rock & Roll Part 2》可視作純音樂，因為沒有人唱的旋律，但因為歌曲以鼓聲作主軸，節奏鮮明有勁，所以在體育賽事中廣為播放鼓動觀眾情緒。

主角Arthur「完全黑化」成為Joker，在樓梯上即興跳舞的一幕，所響起的歌曲《Rock & Roll Part 2》引發爭議。(《JOKER》劇照)

Gary Glitter曾3次因為孌童癖入獄，分別是：1999年因虐待兒童入獄4個月；2006年再次因猥褻兒童入獄，被判刑3年；到2012年，年屆61歲的他再因涉嫌性侵兒童被捕，現正服刑當中。

Gary Glitter多次因孌童罪行入獄，《小丑》起用他的歌曲作配樂引發影迷不滿。(gettyimages圖片)