《衰仔樂園》劇場版電影創兩項歷史紀錄　主題曲原來由佢哋操刀！

《衰仔樂園》（South Park）由馬特．史東（Matt Stone）和特雷．帕克（Trey Parker）共同創作，二人相識於大學的電影製作課程，《衰仔樂園》在1997年正式面世前，他們先後製作了兩部前傳——《耶穌與雪人》和《聖誕節的精神》。《衰仔樂園》的受眾群設定於成年觀眾，兩位創作人建立了一套別樹一幟的風格，以粗口、黑色幽默的喜劇手法去諷刺世界各地的社會時事，辛辣大膽的內容為劇集贏得全球注目。除此之外，原來兩位好拍擋還有一起組樂團DVDA，曾為《衰仔樂園》劇場版電影製作歌曲，更榮獲「奧斯卡最佳歌曲獎」提名。

《South Park: Bigger, Longer & Uncut》為《衰仔樂園》在1999年上映的劇場版電影，一貫維持惡搞與諷刺的本色，出盡力的抨擊時事，敢言獨到的風格讓電影得到很不錯的評價。主題曲《Blame Canada》由DVDA創作，短短分半鐘便言簡意賅地點出電影重心，小孩看畢加拿大的電影，便學會一口流利的粗口，把粗口和壞畫上等號的家長把孩子學壞的責任，不先檢討社會各方的責任，反而直接一併把錯推到加拿大身上，更發起抵制加拿大的行動。

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雖然《South Park: Bigger, Longer & Uncut》主題曲最終並未奪得「奧斯卡最佳歌曲獎」，但亦成功創下兩個紀錄。在奧斯卡頒獎禮當天，由Robin Williams現唱演唱《Blame Canada》，成為奧斯卡頒獎晚會歷史上第二次現場唱粗口歌。其次，電影本身亦成為2001年《健力士世界紀錄》的「最污穢語言電影」，整部電影共有399個粗口，有146次「FXXK」、79次「SHXT」、66次「BITCH」、128次侵犯性手勢及221次血腥場景。