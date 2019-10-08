被中國禁播　《衰仔樂園》道歉聲明疑再諷內地：現在和好了吧？

中國內地審查全面嚴謹，著名黑色幽默美國卡通《衰仔樂園》（South Park，內地譯《南方公園》、台灣譯《南方四賤客》）近日就因在片中諷刺中國政府，遭內地禁播。《衰仔樂園》之後發出官方聲明，疑似曲線再諷刺中國政府，引起熱論。

事緣《衰仔樂園》於10月1日，即中華人民共和國成立70周年當日，播出了第23季第2集「樂隊在中國（Band in China）」，影射多個中國敏感話題，如勞改、媒體審查等。

（South Park Studio 網站截圖）

劇中主角之一粉腸（Stan）的爸爸Randy到中國賣大麻，被當局抓去勞改，在獄中遇到「小熊維尼」與「小豬」，而「小熊維尼」被關的原因，是長得像中國國家主席習近平。另外，粉腸成立了金屬搖滾樂團赴中國發展，卻因為歌詞敏感遭到審查，一直「被指導」，最終粉腸認為不能因賺錢出賣靈魂，成為「護旗男團」。

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其實「Band in China」與「Banned in China（在中國被禁）同音」，外界形容諷刺意味明顯。結果《衰仔樂園》成為中國敏感詞，中國各大影音平台已將該片下架，微博、百度、B站等社群網站都看不到相關內容。

事隔數日，《衰仔樂園》官方凌晨（10月8日）在Twitter和facebook發出「官方道歉聲明」，內容如下：

「就像NBA一樣，我們歡迎中國審查我們的家和我們的心，我們超愛錢遠勝過自由民主，習近平也長得不像小熊維尼。請在本周三晚間10點準時收看我們的第300集『偉大的中國共產黨萬歲！希望你們今年秋天高粱大豐收！』我們現在和好了吧，中國？」 《衰仔樂園》官方

該曲直難分的「道歉聲明」獲很多網民留言，支持《衰仔樂園》「企硬」，又批評中國政府人權自由問題。不過，該聲明未有令中國政府「回心轉意」，中國各大影音平台、微博、百度等仍然不見相關內容，一片「寧靜」。

外國不時發生在社交媒體發聲後，遭中國內地網民聲討事件。例如日前NBA球隊火箭總經理莫利（Daryl Morey），於Twitter轉載一張寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語圖片，支持香港近期反對《逃犯條例》修訂社會運動，隨即引來「聲討」，並遭球隊和NBA「割席」，火箭當家球星夏登更向廣大中國球迷致歉，表明「我們熱愛中國」。

然而NBA「割席」舉動，反而在美國民間引發激烈反彈。