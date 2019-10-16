【周杰倫演唱會】門票被炒貴十倍　周董：票不夠搶，我再加開2場

《周杰倫嘉年華演唱會2019》今年在香港迪士尼露天場地演出，上星期在Klook app公開售票，門票在短短30分鐘內已被掃光。雖然迪士尼露天場地的容納人數已足足比紅館大了一倍，不過今次作為周董的20週年演唱會，仍然讓不少樂迷趨之若騖。聞說現時市面最貴門票的黃牛價格已被炒至$6000-8000不等，首次開迪士尼，似乎對不少樂迷也是相當新鮮的體驗。網民紛紛到周董的社交平台上留言，大呻搶不到飛，周董得知後實現去年在香港演唱會跟大家許下的承諾：「既然票不夠搶，我再加場。」故此周董決定加開12月6號及13號最後兩場，希望大家不用深受黃牛之苦。
在門票交易平台上，周董尾場最靚位的門票被炒至萬六元一張。 (網絡擷圖)
另外大會亦公佈，鑑於最近香港公共交通不時變動收工時間，今次演唱會決定提早到7:15分開場，好讓歌迷看完騷之後，由迪士尼有足夠時間坐車安全回家。迪士尼現場，除了地鐵之外，大會也會準備足夠的接駁的巴士，運送大家到各市區轉乘公共交通。
周杰倫實現去年向樂迷的承諾：「票不夠搶，我再加場。」決定加開6號及13號最後兩場演出。 (資料圖片)
不過深信樂迷最關注的，始終也是加場的搶飛詳情，今次的加場門票將於10月18號(星期五)早上11點開始於KLOOK App上公開發售，之前搶不到飛的樂迷，今次真的要好好把握機會了。
附上搶飛攻略，記得早一晚溫定書先呀！
周董分別在6號及13號兩個星期五加場，讓收工的樂迷可以盡情享受週末。 (資料圖片)
《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會》會於10月17日上海出發，首站共舉行四場演出。作為出道20周年大事記，同時也是華語流行樂壇的重要20年。為紀念、慶祝這意義深刻的20周年，周董為了給歌迷們獻上這份充滿誠意的作品，反覆與制作團隊開會，展現了超乎常人的毅力、無窮無盡超越自我的創意，在最新出爐的演唱會海報裏，我們已經可以一窺這個《嘉年華演唱會》充滿歡樂元素的風貌——海報中簾幕拉開，神秘且自信地手捧水晶球，而水晶球裏又有另一個周杰倫飄浮其中，引人好奇！背景的遊樂園，摩天輪、旋轉木馬……單看海報，歌迷的眼睛已經開始仿彿跟著轉動中，預示著一場“嘉年華”序幕，再細看你會發現周董的首張專輯封面、牛仔帽、水手救生圈、彩色氣球、忍者飛鏢等諸多音樂作品的元素都躍然紙上，一波懷舊覆古風凸顯了制作團隊同你披露這個絕不簡單的二十週年音樂盛宴，歌迷都引頸期待。 。」