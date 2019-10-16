【周杰倫演唱會】門票被炒貴十倍　周董：票不夠搶，我再加開2場

《周杰倫嘉年華演唱會2019》今年在香港迪士尼露天場地演出，上星期在Klook app公開售票，門票在短短30分鐘內已被掃光。雖然迪士尼露天場地的容納人數已足足比紅館大了一倍，不過今次作為周董的20週年演唱會，仍然讓不少樂迷趨之若騖。聞說現時市面最貴門票的黃牛價格已被炒至$6000-8000不等，首次開迪士尼，似乎對不少樂迷也是相當新鮮的體驗。網民紛紛到周董的社交平台上留言，大呻搶不到飛，周董得知後實現去年在香港演唱會跟大家許下的承諾：「既然票不夠搶，我再加場。」故此周董決定加開12月6號及13號最後兩場，希望大家不用深受黃牛之苦。

在門票交易平台上，周董尾場最靚位的門票被炒至萬六元一張。 (網絡擷圖)

另外大會亦公佈，鑑於最近香港公共交通不時變動收工時間，今次演唱會決定提早到7:15分開場，好讓歌迷看完騷之後，由迪士尼有足夠時間坐車安全回家。迪士尼現場，除了地鐵之外，大會也會準備足夠的接駁的巴士，運送大家到各市區轉乘公共交通。

周杰倫實現去年向樂迷的承諾：「票不夠搶，我再加場。」決定加開6號及13號最後兩場演出。 (資料圖片)

不過深信樂迷最關注的，始終也是加場的搶飛詳情，今次的加場門票將於10月18號(星期五)早上11點開始於KLOOK App上公開發售，之前搶不到飛的樂迷，今次真的要好好把握機會了。

附上搶飛攻略，記得早一晚溫定書先呀！

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