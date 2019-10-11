【周杰倫演唱會】公售一秒定生死　記者實測史上最快賣飛速度

今日是周杰倫《嘉年華演唱會》的公開發售大日子，不少樂迷早於發售時間11點前已準備好一輪搶飛大戰。與上次優先訂票一樣，周董也是透過Klook app進行售票過程，而上次亦為大家介紹過，到底這個新系統比傳統的售票模式有什麼優勝之處。包括更公平的排隊制、門票餘額一目了然，以及強大的伺服器承載量。而在今日的公開發售當中，更能感受到這個售票方式的強大。

今日是周杰倫《嘉年華演唱會2019》的公開發售大日子，不少樂迷早於11點前已在Klook app上等候開售。（資料圖片）

《嘉年華演唱會》的公開發售在早上11點正式開始，而記者為了實測整個過程，大概早上10點55分已在Klook app裡進入活動頁面等候，更特意調較好電話的內置鬧鐘，以免錯過最佳時機。踏入11點，鬧鐘響起一刻，記者立即把鬧鐘關掉，並在電話上截圖以茲證明 ，不過這兩個極為簡單的步驟，很快便令記者後悔不已。當記者完成剛才所述的步驟，正式進入到購票頁面時，發現已經有近5萬人在排隊，即使前面每人只買2張門票，記者能成為購票的機會也是微乎其微。6分鐘後，記者已肯定今次購票失敗，皆因前面還有4萬7千人在排隊，不過門票已剩餘71%，其實在按下排隊鍵的一刻，已經決定了你到底是否能成功購票，可說是真正的「一秒定生死」。

記者只是按慢了一分鐘也不夠，排隊人數已近5萬人。（APP內截圖）

+ 3 + 2

而門票在11點25分左右，基本上已經差不多售罊，剩餘的1%門票，都是殘障座位。最後門票在早上11點37分已全數售罊，只用了短短半小時，深信是近年演唱會門票銷售速度之最。雖然不少網民也未能成功購票，不過還是有不少人表示過程太快，不需要呆等，即使買不到門票也未感到嬲怒，不需被「F5魔咒」反復煎熬，反而心安理得。

但今次公開發售同時也顯示出一個系統上的弱點，由於購票過程中，Klook app並不會為用戶保留門票，故此不少用戶選擇了門票種類、輸入付款資料後，便被系統告知所選日期的門票已售罊，需要重新排隊，令部份遇到這情況的網民大感失望，希望往後會針對相關問題作出改善。

不少網民也表示，輸入資料後被告知所選門票售罊，更要重新排隊，似乎Klook app應該針對這問題作出改善。（連登討論區截圖）