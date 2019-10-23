JC陳泳彤翻唱《我可以忘記你》 呢首歌暗藏黎明離婚後心跡？

JC 陳泳彤2016年憑一首《說散就散》爆紅的JC近日推出新歌，翻唱老闆黎明2013的 作品《我可以忘記你》。JC的聲線辨識度高，雖然只得21歲，但一開口卻給人充滿歷練的感覺，渾厚帶點沙啞的音色唱起傷情歌特別到位，尤其她的氣聲讓人聽起來特別唏噓，唱起《我可以忘記你》時非常適合。

JC 陳泳彤2016年憑一首《說散就散》爆紅的JC近日推出新歌，翻唱老闆黎明2013的 作品《我可以忘記你》。(JC Facebbok圖片)

話說回來，《我可以忘記你》是黎明2013年的作品，可是歌曲不及《情深說話未曾講》、《那有一天不想你》等大作傳播度高。不過，這首歌對黎明來說可謂意義重大，事關《我可以忘記你》在他與樂基兒離婚後一年推出，歌詞猶像剖白心聲一樣。

黎明在與樂基兒離婚後一年推出《我可以忘記你》，彷彿在用此歌剖白心跡。(視覺中國圖片)

歌詞頭兩句：「付出的受傷的通通都是你／自私的殘忍的似乎只有我」黎明唱著這兩句，像是對公眾交代自離婚消息曝光後，自己一直備受大眾指拍點點，要背起所有罪名。到副歌前兩句：「為甚麼我們總是覺得好疲憊／為甚麼我們走得這樣的狼狽」像在訴說兩人感情結束的原因，當兩人相處變得「疲憊」、「狼狽」，最終只會步向分開。到歌曲尾段：「再苦也與你沒關係／不管你在哪裡／那回憶留在心底」，像黎明向大家說，自己已經放下，所有情感都收在心底一樣。

雖然當年推出《我可以忘記你》時，Amusic的發言人曾表示：「其實推這首歌，我們並沒有太多想法，純粹是黎明先生覺得這首歌好，所以就做了出來。」又提到，這首歌也並非黎明自己創作的，歌詞是填詞人張楚翹譜寫，伍樂城作曲的，所以並不能說這就一定是黎明自己的內心表達。但在大眾的眼中，普遍都認為黎明在憑歌寄意表心跡。

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