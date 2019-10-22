蔣雅文睽違17年開金口　IG深夜派福利唱《寵物男孩》

蔣雅文（Mandy）2002年以歌手身份於女子組合「3T」出道，成員包括鄭希怡（Yumiko）及劉思惠（Maggie），成軍三年只推出一張大碟《少女蝶》，後以個人、與李逸朗或英皇群星合作出碟。雖然不是多產藝人，但因充滿文藝氣息的氣質和亮麗的外型，讓她後來即使淡出幕前，甚至婚後也被捧為女神，而她亦活躍於社交媒體與粉絲分享生活和互動。昨晚近12時，Mandy於IG貼出清唱《寵物男孩》的影片，雖然只有聲音沒有畫面，但能聽見女神開金口，也引來粉絲一陣哄動。

《寵物男孩》收錄於《少女蝶》中，Mandy闊別17年再唱勾起不少死忠的青春，更有人滿心期待問：「可以復出嗎？」雖然未有好消息，但得到女神回覆相信亦心滿意足：「十月限定哈佬喂！」其實Mandy在貼文中已表明，「着草」多年突然開腔唱歌並不是為復出鋪路：「只是最近想逗逗大家開心。」更感嘆歲月真是一把無情的殺豬刀：「不單只歌詞完完全全沒有勵志效果（甚至可能有反效果），我也已經徹徹底底沒了少女心，但…大家開心就好ヾ(-_- )ゞ」不僅如此，更對粉絲有求必應，回覆了部份留言，出盡力散播快樂散播愛！

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